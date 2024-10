The Witcher-Serie auf Netflix: Neuer Geralt Liam Hemsworth mit überraschendem Geständnis

Nachdem bereits vor einiger Zeit bekannt wurde, dass Fan-Darling Henry Cavill für die vierte Staffel der The Witcher-Serie das Gewand des Geralt niederlegen würde, war es an Netflix, die freigewordene Stelle als Ober-Hexer neu zu besetzen. Ein passender Kandidat fand sich in Hollywoodgröße Liam Hemsworth.

Eben jener kommt nun mit einem Statement, das fast schon einem Geständnis gleicht, um die Ecke, welches Fans überraschen dürfte. So sei Hemsworth mitunter riesiger Fan von The Witcher 3: Wild Hunt, doch auf den Geschmack Autor Andrzej Sapkowskis restlicher Kost kam er erst später.

The Witcher auf Netflix: Liam Hemsworth steht erst seit Casting so richtig im Stoff

Im Talk mit den Kollegen von Live With Killy and Mark verriet Hemsworth jüngst, dass er The Witcher 3 zu seinem Release gespielt hätte und sich auch sonst als großer Gamer zählen würde. Doch mit der TV-Serie auf Netflix und den Büchern des polnischen Schöpfers Sapkowski hätte er bis zu seinem Casting weniger am Hexerhut gehabt, wie er ebenfalls gesteht.

„Ich hatte die Fernsehserie nicht gesehen und die Bücher nicht gelesen, aber ich habe das Videospiel vor zehn Jahren oder so gespielt“, so Hemsworth. „Es ist bis heute eines der besten Videospiele aller Zeiten, und Netflix kam vor fast zwei Jahren auf mich zu und sagte, sie wollten, dass ich einsteige und die Rolle übernehme, und ich war wirklich begeistert davon, diesen Charakter zu übernehmen, weil ich ein Fan des Videospiels war.“

Eine sofortige Zusage seitens des Hollywood-Stars gab es demzufolge nicht für Netflix, da Hemsworth das Universum von The Witcher über das Spiel hinaus kennenlernen wollte, bevor er sich verpflichten lassen hat. „Ich sagte: ‚Lasst mich die Fernsehserie sehen und einen Blick in die Bücher werfen und mich wirklich damit auseinandersetzen’“, wie er diesbezüglich selbst ergänzt. Auf die Frage, ob er The Witcher 3 seit dem Release gespielt hätte, erklärte er, dass er ein paar Mal zu dem Rollenspiel-Meilenstein aus dem Hause CD Projekt RED zurückgekehrt sei. „Wenn ich nicht surfe, spiele ich Xbox“, so der bekennende Videospiel-Fan.

Auch Serien-Co-Star Freya Allan, die die Rolle der Ciri in Netflix Interpretation von The Witcher übernimmt, äußerte sich bereits gegenüber ihrem neuen Kollegen. Zuvor wusste ein erster Blick auf den neuen Geralt die Fans zu spalten und das, obwohl Liam Hemsworth nicht einmal in der Kluft des Hexers zu sehen war. Währenddessen dürfen sich Anhänger der Adaption aber über frischen Cast-Zuwachs für die The Witcher-Serie freuen, denn Netflix konnte einen The Matrix-Star für sich gewinnen.

Quellen: Live With Killy and Mark