The Witcher-Serie: Neuer Teaser wird jetzt von Fans brutal verspottet – „dachte, es wäre nur ein Witz“

Die kommende Staffel von Netflix ursprünglich durchaus beliebter Serienadaption der Hexer-Saga schlägt weiterhin hohe Wellen. Nachdem der ehemalige Geralt-Darsteller Henry Cavill das Handtuch geworfen und sich für neue Projekte bereit erklärt hat, sieht sich die The Witcher-Serie regelmäßig mit harscher Kritik konfrontiert.

So auch dieses Mal, machen sich die Fans doch ganz aktuell über einen brandneuen Clip lustig, in dem nicht nur der Held selbst, sondern auch sein beliebter Sidekick nebst einem bislang gänzlich Unbekannten zu sehen ist. Doch nicht nur der neue Hexenmeister höchstpersönlich bekommt sein Fett weg – auch an den Verantwortlichen selbst lässt man seinen Frust aus.

The Witcher-Serie: „Geralt von Temu“, „Parodie-Sketch“ & „brutaler Qualitätsabfall“ – So deutlich äußern Fans ihren Frust

Im Rampenlicht der Aufregung steht ein frischer, exklusiver Clip zur vierten Staffel der The Witcher-Serie, den Netflix auf dem IGN Fall Fan Fest 2025 der Weltöffentlichkeit präsentierte. Auf rund 40 Sekunden Laufzeit sieht man Hollywood-Star Liam Hemsworth, der mit der vierten Staffel das Schwert von Geralt anstelle seines Kollegen Cavill führt. Mit dabei auch Joey Batey als Rittersporn, ebenso wie Schauspiellegende Laurence Fishburne, der in die Rolle des neu eingeführten Charakters Regis schlüpft.

Doch anstelle von Vorfreude und Begeisterung hagelt es nur Spott und Hohn seitens der Community. Viele sind von der Darstellung des Hexers und der insgesamten Qualität des Materials frustriert, vergleichen diese mit der von bekannten Online-Shops, die mit Dumpingpreisen von sich reden machen. „Wow, das ist echt schlecht … der Qualitätsabfall ist brutaler als erwartet“, heißt es beispielsweise in einem der Kommentare. Weitere Wortmeldungen schließen sich an, liest man hier doch mitunter von einem „Geralt von Temu“, der sich bestenfalls in einem „Parodie-Sketch“ die Ehre gibt.

Ein*e andere*r Nutzer*in fasst zusammen, was womöglich viele denken: „Ich dachte, es wäre nur ein Witz“. Den besagten Clip seht ihr euch am besten einmal selbst auf YouTube an:

Doch selbstverständlich trägt nicht Neu-Hexer Hemsworth allein Schuld an der Misere – das erkennen auch die frustrierten Fans trotz ihrer Rage. Stattdessen richtet sich ihr Zorn vor allem gegen Netflix und die Hauptverantwortlichen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Hemsworth habe hingegen eine undankbare Aufgabe übernommen, wie oft betont wird. Schuld seien die Showrunner und Autoren der The Witcher-Serie, die sich mehr und mehr von der Romanvorlage aus der Feder von Andrzej Sapkowski entfernen würden.

„Ich denke, Liam und Laurence werden okay sein, aber es ist bereits eine verlorene Sache aufgrund der kreativen Entscheidungen. Viel zu viel Hybris der Produzenten, die von der Vorlage abweichen und die Meinung der Fans ignorieren.“, so in einem Kommentar ganz deutlich hervorgebracht. Ob tatsächlich letzten Endes alles so schlecht wird, wie von den Fans angenommen, sehen wir spätestens zum Ende des Monats: Die vierte Staffel der The Witcher-Serie feiert am 30. Oktober ihren Start auf Netflix.

