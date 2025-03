The Witcher: Serie bekommt den ersten Videospiel-exklusiven Charakter

Während wild am vierten Teil zu The Witcher gewerkelt wird und im kommenden Herbst ein brandneuer Roman zur Hexer-Saga erscheint, steht in diesem Jahr auch eine dritte mediale Ebene im Fokus: Auf Netflix soll die vierte Staffel von The Witcher erscheinen.

Darin schlüpft erstmals Liam Hemsworth in die Rolle von Fan-Liebling Geralt von Riva – Fans sind skeptisch, nachdem Henry Cavill diese zuvor mit Bravour ausgeführt hat. Eine andere Casting-Entscheidung sorgt jedoch nun für Aufmerksamkeit bei Fans, ist sie doch ein ungewöhnliches Novum.

The Witcher: Wer ist Roderick de Wett?

So wird in einer von Tricia Brock produzierten Folge (voraussichtlich die dritte oder vierte) der Charakter Roderick de Wett aufgeführt, welcher von Jack Myers verkörpert wird. Selbst den intensivsten Witcher-Fans – ob Buch- oder Spielreihe – kommt der Name eventuell nicht bekannt vor. Tatsächlich ist er auch kein Mann, auf dem ein großer Fokus liegt. Allerdings wird er der erste Charakter der Netflix-Serie sein, der zuvor nur in den Spielen aufgetaucht ist.

Genauer gesagt im ersten Teil von The Witcher: Graf Roderick de Wett ist ein Berater des nilfgaardischen Königs Foltest und ein sehr arroganter und herablassender Mensch. Geralt gegenüber ist er von Anfang an sehr ablehnend und zudem Widersacher vom temerischen Geheimdienstler Thaler. Die Aversion gipfelt in einer kämpferischen Auseinandersetzung, in der Geralt die Oberhand behalten sollte.

Lesetipp: Neuer Witcher-Teil erscheint im Herbst

Da die Romanvorlage der Serie zeitlich von den Videospielen und diese laut Witcher-Schöpfer Andrzej Sapkowski nicht kanonisch sind, sondern nur eine Interpretation dieser Welt abbilden, ist es ungewöhnlich, sollten diese beiden Versionen vermischt werden. Für weitere Charaktere aus den Spielen, geschweige denn bekanntere, dürfte eigentlich kein Platz sein.

De Wett wiederum ist zu unbekannt für einen Fanservice – auch seine Rolle kann aufgrund der zeitlichen Differenz nicht die gleiche sein, wie im Spiel. Es ist also davon auszugehen, dass er eher eine Statistenrolle einnimmt. Welche spannenden Hintergrundinfos die Macher von The Witcher 4 zu ihrem Trailer zu erzählen haben, seht ihr hier.

Quellen: Redanian Intelligence, Hexer-Fandom