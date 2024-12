The Witcher: Mod macht die Ciri aus dem neuen Trailer jetzt schon spielbar

Über den Auftritt und den Look von Ciri im neuen Trailer zu The Witcher 4, der bei den diesjährigen Game Awards erstmals gezeigt wurde, wurde schon viel geschrieben – Aufsehen hat er auf jeden Fall erregt. Nicht jedem gefällt es, dass wir die Ziehtochter von Geralt von Riva im nächsten Action-Adventure von CD Projekt Red spielen sollen.

Die Mehrheit der Fans ist aber auf jeden Fall gehyped, feiert düstere Atmosphäre des Teasers und ist gespannt, wie es sein wird, wenn wir mit Ciri auf die Jagd nach Monstern und Dämonen gehen. Wer es nicht erwarten kann, hat aber jetzt schon die Möglichkeit, sich einen Hauch The Witcher 4 auf die Festplatte zu holen.

The Witcher: Mit Ciris erwachsenem Hexer-Look auf dem PC spielen

Bis zum Release von The Witcher 4 werden noch viele Monate, ja Jahre ins Land ziehen. CD Projekt Red hat zu einem Veröffentlichungszeitraum noch nichts verlauten lassen und wird dies wohl auch nicht tun, bis sie sich nicht absolut über den Fortschritt der Entwicklung sicher sind – aus dem Debakel rund um Cyberpunk 2077 im Jahre 2020 habe man gelernt, hieß es schon oft aus den Kreisen des polnischen Entwicklers. Wie also können ungeduldige Spieler die Wartezeit überbrücken?

Die Antwort gibt, wie so oft, eine kreative Mod. Diese wird von Forlornsito zur Verfügung gestellt und wurde schon zwei Tage nach Premiere des Trailers auf der Seite NexusMods hochgeladen. Sie verpasst Ciri in The Witcher 3 einen neuen Look, der auf besagtem Trailer basiert. So bekommt sie eine neue Frisur, mit geflochtenem und über die Schulter geworfenen Zopf, die durch die Hexer-Mutation veränderten blauen Augen und das durch die Tränke beeinflusste, von starken Adern durchzogene Gesicht verpasst. Auch ihr Outfit ist an den The Witcher 4-Trailer angelehnt.

„Ich wollte etwas erschaffen, das der neuen, erwachsenen und mutierten Ciri im Spiel ähnelt“, erklärt Modder Forlornsito und bekräftigt, dass die Mod rein kosmetischer Natur ist und die Lore des Spiels nicht beeinflusst. „Die blauen Augen habe ich direkt aus dem Trailer genommen und ich Photoshop die Texturen angepasst. Im Outfit gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber ich denke, dass ich es ganz gut getroffen habe. Entscheidet ihr.“

Der Modder schreibt zudem, dass Augen- und Gesichtsdetails auch originalgetreu belassen werden können oder ihr nur die Frisur ändern könnt. Eine zweite, überarbeitete Version sei zudem auf dem Weg. Ihr könnt die Mod kostenfrei für den PC auf NexusMods herunterladen. Wenn ihr lesen wollt, was die Entwickler*innen von The Witcher 4 für Ciris Abenteuer geplant haben, lest gerne hier rein.

