The Witcher: Für kurze Zeit schnappt ihr euch die Rollenspiel-Trilogie lächerlich günstig

Nicht erst seit gestern begeistert CD Projekt mit seinen Versoftungen der The Witcher-Bücher von Fantasy-Autor Andrzej Sapkowski. Im Jahr 2007 war es, als das Studio mit seinem ersten The Witcher-Rollenspiel die Videospielwelt beeindruckte – wovon bis heute ein mehr als vernünftiger Metascore von 81 zeugt. Der Nachfolger Assassin’s of Kings konnte das 2012 mit einer 88er-Wertung übertrumpfen, schließlich der dritte Teil Wild Hunt stellte mit seinem 92er-Metascore den bisherigen Höhepunkt dar.

Wer diese beliebte Rollenspiel-Trilogie bislang verpasst hat, sollte noch bis zum 3.04. auf GOG vorbeischauen. Dort nämlich werden alle drei Rollenspiele bis zum genannten Datum für kleines Geld angeboten. Vielleicht die ideale Gelegenheit also, um das Dreiergespann auf dem Heimcomputer nachzuholen.

The Witcher-Trilogie besonders günstig auf GOG

Wer sich der The Witcher-Trilogie annimmt, hat erstmal ein ordentliches Brett vor der Brust – schließlich werden alleine Spieler*innen, die sich ausschließlich den Hauptquests widmen, merklich über 100 Spielstunden beschäftigt sein. Ganz zu schweigen davon, wie viel Lebenszeit ihr in den großen Rollenspielwelten verbringen könnt, wenn ihr euch jedweden Nebenmissionen widmet.

So oder so lockt die aktuelle Rabattaktion auf GOG, wenn für The Witcher: Enhanced Editon etwas mehr als ein Euro fällig wird. Auch The Wicher 2: Assassins of Kings Enhanced ist aktuell mit sehr überschaubaren 3 Euro bepreist; gleiches gilt für The Witcher 3: Wild Hunt mit schlanken 6 Euro. Die größten Rabatte greift ihr übrigens bei den ersten beiden Rollenspielen ab. Dort wird euch jeweils ein Preisnachlass von 85 Prozent eingeräumt.

Lesetipp: The Witcher-Serie bekommt den ersten Videospiel-exklusiven Charakter

Zum Vergleich: Regulär müsst ihr für die Enhanced Edition des ersten Serienteils auf GOG 8 Euro löhnen – eigentlich an sich schon ein Schnäppchen. Ähnlich sieht’s beim nächsten Kapitel Assassin’s of Kings Enhanced aus, wo der handelsübliche Kaufpreis bei knapp 20 Euro liegt. Und schließlich bei Wild Hunt spart ihr 80 Prozent gegenüber den normalerweise anfallenden 30 Euro ein. Wichtiger Hinweis: Die Complete Edition zu The Witcher 3 – Wild Hunt ist ebenso um 80 Prozent vergünstigt, kostet momentan nur 10 anstatt 50 Euro.

Bedenkt auch: Diese Angebote auf dem Verkaufsportal enden, wie eingangs erwähnt, am 3. April. Falls ihr auf der Suche nach Werturteilen zu den Titeln seid: In unseren damaligen Reviews hier auf 4P konnten die ersten beiden Teile jeweils eine mehr als ordentliche 8.5er-Bewertung mitnehmen – bei The Witcher 3: Wild Hunt sicherte sich „der krönende Abschluss einer tollen Saga“ sogar die 9.0. Nebenbei bemerkt ist The Witcher 3 eine große Spielwelt, die ihr jetzt mit einem Grafik-Update nochmal neu aufpolieren könnt.

Quelle: GOG