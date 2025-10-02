The Witcher-Welt basiert auf folgenschwerem Fehler – „unwürdig und inkorrekt“

Fünf zusammenhängende Romane in der Witcher-Saga, dazu zahlreiche Kurzgeschichten, seit Neuestem ein Prequel, dazu die drei (und bald vier) storyintensiven Videospiele: The Witcher verfügt über eine üppige Lore, vielschichtige Charaktere und endlose Details, über die es sich zu philosophieren lohnt.

Dass dabei nicht alles für bare Münze genommen werden darf, was in den Videospielen und selbst in der auf der Romanvorlage basierenden Netflix-Serie geschieht, wird Autor Andrzej Sapkowski nicht müde zu betonen. Auch, dass der Pole die Romane als das einzig wahre Originale bezeichnet (was sein gutes Recht ist) und die Videospiele lediglich als Interpretation sieht, ist bekannt. Entsprechend klärt er nun über ein Missverständnis auf, das ihm ärgerlicherweise unterfahren ist.

The Witcher-Autor Andrzej Sapkowski klärt auf – „für die Story sogar nachteilig“

Sapkowski hat sich auf Reddit einem „Ask Me Anything“ (AMA) und dabei vorwiegend Fragen zu Geschehnissen in den Witcher-Büchern, aber auch nach seinen Inspirationen oder seinem Lieblings-Dinosaurier („Pterodactylus“) gestellt. Ausführlich wurde er bei einer Frage nach den Hexerschulen, von denen in den Videospielen mehrere genannt wurden, für die Lore aber eigentlich keine Rolle spielen. Tatsächlich habe Sapkowski eine solche Aufteilung überhaupt nicht im Sinn gehabt.

„Ein einziger Satz über die Schule des Wolfes hat es in die Geschichte ‚Der letzte Wunsch‘ geschafft. Später habe ich das als unwürdig nachzuverfolgen abgestempelt; es war erzählerisch inkorrekt und für die Story sogar nachteilig.“ Dennoch hätten „besonders Videospiel-Leute“ dieses lose Ende aufgegriffen und andere Hexerschulen, wie die des Bären, der Viper oder des Mantikors, eingeführt.

Sapkowski bereut „Hexer-Gryffindors und -Slytherins“

So ist der Hexer Letho von Guleta, der in The Witcher 2: Assassins of Kings erstmals auftaucht, Mitglied der Schule der Viper. Auf dem ersten Teaser-Poster zu The Witcher 4 ist ein Hexermedaillon in Form eines Luchskopfes zu sehen, so wie Ciri ihn trägt.

„Ich habe nie wieder irgendwelche Hexer-Gryffindors und -Slytherins angedeutet. Niemals“, gibt Sapkowksi beharrlich zu Protokoll. „Aber dieser eine Satz hat gereicht.“ Der Autor sei sich noch nicht sicher, wie er mit diesem Umstand verfahren soll. „Vielleicht gehe ich den Weg des geringsten Widerstands und lösche den entsprechenden Satz aus künftigen Editionen des Buches.“ Auch ein Fokus auf die Hexermedaillons und ihre signifikante Verbindung zu bestimmten Personen sei möglich.

Während Fans der Story rund um Geralt, Ciri und Yennefer sich Ende des Monats auf die vierte Staffel der Serie auf Netflix freuen dürfen, können sie so lange auch Sapkowskis Prequel-Roman Kreuzweg der Raben lesen, der letzten Monat erschienen ist. Wir haben für euch mal in die neue The Witcher-Geschichte reingeschmökert.

Quelle: Reddit / orbitbooks