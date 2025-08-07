The Witcher-Wucht: Grafik-Geschoss plättet jetzt Fans – so „noch nie gesehen“

Fans von Andrzej Sapkowskis The Witcher-Buchreihe allgemein, aber Spieler*innen von The Witcher 3: Wild Hunt speziell, könnte dieses neue YouTube-Video ziemlich verblüffen. Am 25. Juli hochgeladen und mit einer Gesamtlänge von fast acht Minuten, werden wir auf eine grafisch beeindruckende Reise mitgenommen.

„The Witcher 3, wie ihr es noch nie gesehen habt“, lautet der Titel des Clips, der einen markanten Teil aus dem dritten Hexer-Rollenspiel von CD Projekt Red präsentiert – nur diesmal eben nicht gestemmt mit REDengine 3, sondern im grafischen Gewand der Unreal Engine 5 eingekleidet. Auf die Augen gibt es einen Schauplatz, welcher bei nicht wenigen Spieler*innen nostalgische Gefühle hochkochen könnte.

The Witcher 3: Königspalast von Wyzima erstrahlt im neuen Glanz

Wer sich als Geralt von Riva durch The Witcher 3: Wild Hunt geschnetzelt hat, wird mit der Hauptstadt Wyzimia bestens vertraut sein. Es handelt sich um die Hauptstadt des nördlichen Königreichs der Open World, welche von hohen Stadtmauern umgeben ist. Im Rahmen der Ereignisse des Rollenspiels wird euch in Wyzima beispielsweise die Hauptquest Kaiserliche Audienz angetragen. Vollumfänglich über den Königspalast informiert ihr euch natürlich im Hexer-Wiki – hingegen in der Unreal Engine 5 glänzt und funkelt das ikonische Bauwerk im Clip unten.

YouTube-Video zum Wyzima-Königspalast:

Das YouTube-Video zum Unreal Engine 5 Vizima aus The Witcher 3 ist in acht Abschnitte unterteilt. Die virtuelle Homestory geht los im Burgkorridor, leitet dann weiter in Geralts Bade- und Ankleidezimmer, unternimmt einen Schlenker hinüber in Emhrys Audienzsaal – und findet nach Stationen in Keller, Innenhof, Garten und Yennefers Zimmer schließlich seinen Schlusspunkt in der Statuenhalle. Unter dem Video spenden Nutzer*innen mit Wortbeiträgen wie „Wirklich tolle Arbeit“ oder „Oder sieht wunderschön aus“ Beifall.

Für alle, die nicht mit einer Ausgabe von Sapkowskis Der letzte Wunsch unter dem Kopfkissen schlafen: Emhyr var Emreis ist ein aggressiver Herrscher aus dem The Witcher-Kosmos, Yennefer von Vengerberg ist Zauberin und – stark vereinfacht ausgedrückt – eine wichtige Frau im Leben von Geralt von Riva.

Bei allen blickschönen Grafiken bleibt für Fans doch ein trauriger Wermutstropfen: Leider steht das Gezeigte nicht als Download bereit, kann daher von Spielenden nicht selbst bereist werden. Und auch die Bildwiederholrate im Video oben ist leider nicht die stabilste. Worauf allerdings The Witcher-Enthusiast*innen weltweit hoffen, ist ein spielerisch mehr als nur stabiles The Witcher 4 – welches mit der Lebenszeit seiner Käufer*innen sorgsam umgehen dürfte.

