Tides of Annihilation: 15 Minuten krachendes Gameplay-Video

Tides of Annihilation war auf der State of Play von PlayStation vielleicht nicht der größte Name – mit seinem spektakulären und bildgewaltigen Trailer aber vielleicht einer der aufsehenerregendsten Neuankündigungen.

Ob Devil May Cry, God of War, Dark Souls oder Stellar Blade – Parallelen zu großen Namen der Videospielbranche flackern einem zur Genüge durch die Membran, wenn man den Trailer zu Tides of Annihilation sieht. Und doch wirkt es frisch und macht neugierig – wie gut, dass das chinesische Entwicklerstudio Eclipse Glow Games mit einem Gameplay-Video nachgelegt hat.

Tides of Annihilation: Artussage einmal ganz anders

Liegt es an dem beunruhigend in Trümmern liegenden London? Oder an der lose auf der Artussage um die Ritter der Tafelrunde und den Heiligen Gral basierenden Lore? Oder an den absurd großen Titanen, die durch die Welt streifen und in die Knie gezwungen werden müssen? Auf jeden Fall kommt man nicht umhin, von Tides of Annihilation beeindruckt zu sein. Wem das bei dem Ankündigungs-Trailer schon so ging, kann sich jetzt an einer gut 15-minütigen Gameplay-Demo gütlich tun.

Wir sehen Protagonistin Gwendolyn durch das postapokalyptische London streifen, das bereits von Pflanzen überwuchert wird. Begleitet wird sie von Niniane – ein Mädchen, das sich in einen Vogel verwandeln kann (oder umgekehrt). Schon bald wird sie in einen Kampf verwickelt und wir erleben ihre geheimnisvollen Kräfte. Gwendolyn kann nämlich die Mächte der Ritter der Tafelrunde beschwören.

Über zehn soll es von denen im Spiel geben und anscheinend können euch mehr als einer zugleich hilfreich im Kampf beistehen. Ebenfalls dürfen wir einem dynamischen Kampf mit der diabolischen Mordred beiwohnen, wie auch einer Passage, in der Gwendolyn an einer sich wie in Inception biegenden und verschiebenden Häuserfassade entlang stürmt, nur um dann mit einem eisigen Klirren durch die Luft zu rauschen.

Die Kämpfe sehen aus wie Devil May Cry, viel vom Leveldesign mit seinen gotischen Kirchen und palastartigen Kampfarenen erinnert an die Souls-Reihe; Kämpfe gegen überlebensgroße Titanen, auf denen man herumkraxelt, haben etwas von God of War. Vielleicht ist Tides of Annihilation am Ende nichts davon – unsere Aufmerksamkeit hat es aber auch jeden Fall. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht – ein „Coming Soon“ unter dem Ankündigungstrailer und bei Steam lassen jedoch auf ein baldiges Erscheinen hoffen.

Quelle: Youtube / Punish