Tiefstpreis: Die PS5 im Bundle mit dem Spiel des Jahres gibt es hier so günstig wie noch nie

Gute Nachrichten für Sparfüchse: Die aktuelle Generation von Sonys Spielekonsole wird immer günstiger. Habt ihr euch bislang nicht zum Kauf einer PS5 durchgerungen, könnte ein neues Bundle, das es jetzt zum Tiefstpreis gibt, euch vielleicht endlich überzeugen.

Bei einem bekannten Discounter könnt ihr euch die PlayStation 5 Slim in nur wenigen Tagen für 379 Euro sichern. Mit dabei: Astro Bot, das im vergangenen Jahr vielerseits den prestigeträchtigen Preis als Spiel des Jahres einheimsen konnte. Habt ihr nur so auf einen delikaten Deal gewartet, ist jetzt Zeit, um zuzuschlagen.

PS5 im Preisverfall: Mit Astro Bot im Bundle für nur 379 Euro bei Aldi

Richtig gelesen: Das PS5-Bundle mit Astro Bot gibt es ab der kommenden Woche beim Supermarktriesen Aldi im Angebot. Für 379 Euro bekommt ihr die Slim-Variante der fünften PlayStation-Generation in der Digital Edition gemeinsam mit dem preisgekrönten Plattformer direkt zu euch bis an die Tür geliefert. Lediglich die Versandkosten von rund sechs Euro fallen euch noch zur Last, aber auch so bleibt der Discounter-Deal eine runde Sache.

Denn wenn ihr einmal einen Blick auf die Konkurrenz werft, fällt auf: Bei dem Preis für das Bundle handelt es sich um den bislang günstigsten. Sowohl Technikriese MediaMarkt als auch Versandhausgigant Amazon 🛒 führen das prall geschnürte Paket bestehend aus Konsole und GOTY 2024 für 399 Euro.

Passend dazu: Astro Bot – Das Spiel des Jahres im Test: Ein Klassentreffen der PlayStation-Helden

Juckt es euch eher weniger, dass die PS5 Slim nicht über ein Disc-Laufwerk verfügt, weil ihr Spiele ohnehin lieber digital erwerbt und sucht ihr nur nach dem möglichst günstigsten Einstieg in die Welt der Videospiele auf Sonys System, habt ihr es hier mit einem spannenden Schnäppchen zu tun, das sich für euch lohnen kann. Ebenfalls vielleicht von Vorteil: Die kompakte Größe der Slim-Variante, die euch etwas Platz unter dem Smart-TV einspart.

Sollte es euch doch einmal stören, auf den PlayStation Store angewiesen zu sein, seid beruhigt: Das Laufwerk lässt sich einzeln nachkaufen, somit könnt ihr also jederzeit aufrüsten, sollte es euch letzten Endes fehlen. Inhalte dürften euch aber allein dank Astro Bots jüngstem kostenlosen Update so schnell nicht ausgehen. Habt ihr euch zum Kauf entschieden, solltet ihr unbedingt eine versteckte PS5-Einstellung aktivieren, die kaum wer kennt.

Quellen: Aldi, Amazon

