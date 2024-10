Tomb Raider: So nah wart ihr Lara Croft noch nie – wie ein Ego-Shooter

Sie springt. Sie kraxelt. Sie schießt (mit Doppelpistolen). Sie raubt Gräber aus (in Ägypten, Peru, Griechenland und überall und überhaupt). Die Rede ist natürlich von Lara Croft, Heldin unzähliger Action-Adventures, beginnend mit dem unsterblichen Klassiker aus dem Jahre 1996, damals noch von Core Design – für den Moment ihren vorläufigen Höhepunkt im Abschluss der Reboot-Trilogie mit Shadow of the Tomb Raider findend.

Und da hätten wir überhaupt die Tomb Raider Remaster-Trilogie ausgespart, die erst Anfang dieses Jahres bei den Spieler*innen für Furore sorgte. Jetzt kehrt Lady Lara zurück, schlagkräftig wie eh und je, aber aus der Ego-Perspektive, was nochmal für eine ganz neue Sichtweise sorgt – nicht nur spielerisch.

Starring Lara Croft: Tomb Raider mit VR-Brille

Innerhalb der Virtual Reality-Community hat sich Dr. Beef unlängst einen Namen gemacht – mit Projekten, die Klassiker wie Quake 3 oder Jedi Knight 2: Jedi Outcast fit machen für eure VR-Hardware. Hinter dem Pseudonym Dr. Beef steckt kein anderer als Simon Brown; einem Mann, der sich zusammen mit seinem Team der Sache angenommen hat, absolute Klassiker aus dem Gaming-Kosmos für VR-Equipment zu portieren.

Der Clou an diesem jetzt veröffentlichten Tomb Raider für die Meta Quest: Ihr spielt die wohl berühmteste Archäologin der Welt aus der Ego-Perspektive.

Der Perspektivwechsel verspricht eine neue Art der Immersion für das klassische Grabräuber-Abenteuer. Alles, was ihr dann benötigt, um in die Haut von Lara Croft zu schlüpfen ist, nebst passendem VR-Gerät, das originale Tomb-Raider-Spiel oder das aktuelle Remaster von Dev Aspyr. Was zu beachten ist – und je nach Vorliebe Vor- oder Nachteil sein kann: Ungeachtet des grafisch aufgemöbelten Remasters, bleibt bei diesem VR-Projekt für Lara die ikonische Grafik mit ihren Ecken und Kanten fortbestehen.

Erwartet also keine grafischen Sprünge – nur gut getimte von einer Klippe zur nächsten gesprungen (aber das kennen wir von der akrobatisch talentierten Dame ja schon). Auf dem YouTube-Kanal VR Uploads wurde die VR-Portierung bereits vor einigen Monaten besprochen, wobei einerseits das Gunplay positiv hervorgehoben wurde, andererseits die Springpassagen (von denen es in TR bekanntlich mehr als reichlich gibt) sollen weniger gut funktionieren.

Hier schnappt ihr euch Tomb Raider-VR

Das mit den happigen Sprungeinlagen verwundert schwerlich, schließlich wurde Tomb Raider weder für die Ego-Perspektive noch eine VR-Anwendung konzipiert. Ihr dürft also mit einer Lernkurve rechnen, bevor ihr als Frau Croft geschmeidig Peru, Ägypten und das sagenumwobene Atlantis unsicher macht. Wer jetzt genug gelesen und geguckt hat, mit Lara loslegen möchte, die oder den (und alle dazwischen und außerhalb) verweisen wir zu Sidequests Webauftritt.

Apropos weiblich gelesene Videospielheldinnen: Lara Croft aus Tomb Raider ist nur eine aus der Gaming-Historie, die wir euch in unserer Kolumne zu ikonischen Frauen aus der bunten Videospielwelt vorstellen.

