Tomb Raider: Überraschung im Dreierpack – Trailer zur neuen Remaster-Reihe

Nach dem Erfolg der ersten Tomb Raider-Remastered Trilogie ist jetzt die Katze aus dem Sack – oder eher: klettert Frau Croft aus dem Grabgewölbe. Zusammen mit einem ersten Trailer wurde nämlich jetzt bekanntgeben, auch die übrigen drei, originalen Spiele bekommen die Remaster-Behandlung verpasst.

Das Dreiergespann wurde auf den Namen Tomb Raider 4-6 Remastered getauft, enthält The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness. Der etwas mehr als einminütige Trailer gewährt erste Einblicke in die grafisch aufpolierten Abenteuer.

Tomb Raider IV-VI Remastered: Trailer und Release-Datum

Mit den Neuauflagen möchte Aspyr die Hexalogie abschließen, wie es auf PlayStation Blog heißt. Zur Erinnerung: In Tomb Raider: The Last Revelation verschlägt es uns als Grabräuberin auf einen abenteuerlichen Kreuzzug quer durch Ägypten. Unsere Mission: Die Menschheit vor dem Absturz in die Apokalypse bewahren. Tomb Raider: Chronicles erzählt episodenhaft vier unterschiedliche Geschichten der Abenteurerin – und schließlich in Tomb Raider: The Angel of Darkness wird Lara Croft des Mordes an ihrem einstigen Mentor bezichtigt, befindet sich auf einer halsbrecherischen Flucht.

Insbesondere wird interessant zu sehen sein, wie sich ein The Angel of Darkness macht – Teil sechs der Reihe war damals im Jahr 2003 als großangelegter Neustart der Grabräuber-Reihe geplant, fiel jedoch bei Fachpresse und Spieler*innen gefühlt komplett durch. Die Bewegtbilder jedenfalls versprühen den Charme der späten 90er-Jahre, wobei grafisch die Ecken und Kanten weggebügelt wurden.

Ein offizielles Erscheinungsdatum wird zudem auch genannt: Ab dem 14. Februar 2025 dürft ihr mit Indiana Jones stärkster Konkurrentin wieder den Staub von alten Grabkammern fegen – außerdem Werner von Croy und anderen Fieslingen das Handwerk legen.

Apropos alte Lara in neuen Schläuchen: Dank ambitionierter Fans könnt ihr längst das allererste Tomb Raider aus der Ego-Perspektive neu erleben.

