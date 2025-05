„Dass das Pacman sein soll, ist faszinierend“ – Neuer Trailer zu Shadow Labyrinth zeigt ganz andere Seite des Spiels

Einer der bekanntesten (und wohl auch ältesten) Videospielhelden feiert in diesem Jahr seinen 45. Geburtstag. Pacman knabberte sich 1980 erstmals durch die Arcade-Hallen und konnte über die Jahrzehnte hinweg nicht nur durch zahlreiche Neuauflagen und Neuinterpretationen des fast süchtig machenden Spielprinzips seine Beliebtheit hochhalten, sondern auch durch Ableger in anderen Genres.

Die nächste Adaption folgt in diesem Juli und hört auf den Namen Shadow Labyrinth – dabei schlüpft Pacman nicht nur in die Rolle eines Sidekicks, auch die Präsentation als düsterer Sidescrolling-Plattformer ist reichlich ungewohnt für den gelben Kugelknaben.

Shadow Labyrinth: Mehr Geister, mehr Irrgarten, mehr Waka-Waka

Als Pacman unheilvoll hinter dem Protagonisten in der entsprechenden Folge von Secret Level, der Minifilm-Anthologie von Amazon Prime aus dem vergangenen Dezember, hinterher schwebte und ihm stets zuflüsterte, er müsse essen, wusste noch niemand, dass das quasi der inoffizielle Trailer zu einem neuen Spiel war. Erst später, auf den letztjährigen Game Awards, bekamen wir die tatsächliche Ankündigung zu Shadow Labyrinth.

Dass es sich dabei um einen offiziellen Eintrag im Pacman-Franchise handeln sollte, war reichlich ungewöhnlich. Der Action-Plattformer war von dem gelben Kult-Klassiker inspiriert – spielerisch schien es aber keine Ähnlichkeiten zu geben. Ein neuer Trailer zeigt jedoch, dass es auch eine Menge leuchtenden und geisterhaften Labyrinth-Spaß geben wird.

Schaut euch hier den Maze Reveal-Trailer zu Shadow Labyrinth an:

Die Fans lieben jetzt schon den neuen Look und machen ihre Vorfreude in den Kommentaren deutlich. „Je mehr ich von dem Spiel sehe, desto cooler und wirklich überzeugend sieht es aus“, heißt es unter anderem. Der Twist vom Arcade-Erfolg zum dunklen Jump’n’Run scheint die meisten neugierig zu machen. „Dass das Pacman-Spiel sein soll, ist faszinierend.“ Und mit dem Trailer, der mehr von den klassischen Elementen reinbringt, werden auch die letzten Zweifler*innen überzeugt. „Dass sie Pacman in ein Pacman reinstecken, macht mich unglaublich glücklich.“

Das Pacman-Alter-Ego namens Puck in diesem Spiel fungiert als begleitender Ratgeber des Protagonisten Swordsman No. 8, und kennt sich als einziges Individuum in den labyrinthartigen Kavernen aus, in die ihr geschmissen werdet. Puck erlernt düstere und mächtige Kräfte, mit denen er euch durch die Korridore und Höhlensystem helfen kann. Gemeinsam geht ihr dem Geheimnis dieser Welt und seinen schaurigen Bewohnern auf den Grund. Shadow Labyrinth erscheint am 18. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC, später auch für die Switch 2.

