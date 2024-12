Turok feiert glorreiches Comeback – die Space Marines stürzen in die Dino Crisis

Der Dinosaurierjäger ist zurück! Obwohl, genauer ist die Mehrzahl – und gegendert: Die Dinosaurierjäger*innen sind zurück! Denn bei den diesjährigen Game Awards zog Capcom nicht nur Fortsetzungen zu Onimusha und dem Zelda-artigen Okami aus der Wundertüte, sondern Saber Interactive verirrt sich neben Jurassic Park: Survial einmal mehr ins urzeitliche Getümmel. Kurz gesagt: Ein nigelnagelneues Turok-Spiel wir auf uns losgelassen.

Wo im klassischen Ego-Shooter Turok noch der titelgebende Held im Alleingang gegen Urzeit-Getier und Space-Aliens antrat, geht’s im jetzt präsentierten Turok: Origins wahlweise als diverses Team an den Start. Erfahrt, wieso bei diesen neuen Turok-Krieger*innen eine gesunde Priese Space Marine 2 mitmischen könnte – und bestaunt den taufrischen Trailer von den Game Awards 2024.

Der Trailer zu Turok: Origins von den Game Awards 2024

Was wir im Verlauf des etwas mehr als einminütigen Trailers zu Turok: Origins zu sehen bekommen, macht Lust auf mehr. Mehr Turok-Krieger*innen, mehr Dinosaurier und mehr Third-Person-Perspektive. Denn während wir die Turok-Spiele bisher vor allem aus First-Person-Perspektive mit einem einzelnen, sich durchkämpfenden Spieler*innencharakter kennen, fährt Origins ein Dreiergespann auf – so auch zu sehen während dieser ersten Bewegtbilder.

Beachtet die Beschriftung eingangs: Der Bekanntmachungs-Trailer zeigt eine Mixtur aus vorgerenderten Grafiken und Gameplay-Aufnahmen.

Die ersten Sekunden des Trailers springen direkt in die Action. In dynamischen Nahaufnahmen sehen wir einen muskulösen Krieger, der durchs Unterholz hechtet – doch ein urzeitliches Raubtier ist ihm bereits auf den Fersen. Schließlich fliegen Axt und Pfeil, und der Herr Dino muss leider aussterben. Doch die Dramatik kennt kein Ende. Urplötzlich zeichnet sich gegen das Sonnenlicht die scharfe Silhouette eines außerirdischen Raumschiffs ab. Im Gegenschuss sehen wir dann das Dreier-Team, welches heroisch ins Bild tritt.

Die letzten paar Minuten werfen uns abschließend mit allerlei Action-Gameplay aus der Third-Person-Perspektive zu – was durchaus spaßig aussieht. Haben wir gerade Third-Person gesagt? Ja, denn da sich der Developer von Space Marine 2 verantwortlich zeigt, verwundert das Umschwenken auf die Dritte-Person-Perspektive schwerlich. Space Marine 2 übrigens ein Shooter, der in unserer Review dank knalliger und krachender „Story-Kampagne, PvE-Modus und PvP“ eine amtliche 9.0er-Wertung einfahren konnte.

Weitere, erste Infos zu Turok: Origins

Dann wiederum dürfte Saber Interactive mittlerweile fachkundig sein, was Königsechsen angeht – schließlich schrauben die Mädels und Jungs aus Florida ebenfalls an Jurassic Park: Survival. Wer das Turok-Franchise kennt, ahnt natürlich, dass auch ein Origins wieder den Schrecken der Urzeitechsen mit einer gesunden Portion Science-Fiction kombinieren wird – und behält recht. Dafür spricht alleine das Waffenarsenal, denn etwa der Eintrag auf Steam stellt „Plasmagewehre, Strahlenkanonen, Scharfschützengewehre, Bögen, Schrotflinten und vieles mehr“ in Aussicht.

Hingegen noch ausstehend ist ein Release-Termin. Erschiene soll der Actionner für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Warten wir’s ab, ob diese neue Generation Dinosaurierjäger*innen gelingt. Wünschenswert wäre es, vor allem, nach den gelungen Remaster-Projekten der Nightdive Studios. Ihr habt eine Saurier-Allergie? Dann wühlt euch durch unseren Übersichts-Artikel zu den Game Awards 2024 – hier findet ihr nächstes, neues Lieblingsspiel.

Quellen: YouTube / @IGN, Steam / @Saber Interactive