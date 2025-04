Ubisoft: Dieses Versprechen löst das Unternehmen jetzt endlich ein – „wurde auch Zeit“

Mit der Abschaltung von The Crew hat sich Ubisoft mächtig verkalkuliert: Die Spieler*innen ließen sich den digitalen Raub nicht gefallen und wehrten sich.

Es folgten eine Gerichtsverhandlung, ein neues Gesetz in Kalifornien und sogar ein neuer Disclaimer auf Steam. Nach alldem wollte man die Wogen wieder glätten und versprach, so etwas nie wieder zu tun, zumindest bei The Crew 2 und The Crew Motorfest. Nun wird dieses Versprechen endlich in die Tat umgesetzt.

Ubisoft: Offline-Unterstützung für The Crew 2 steht vor der Tür

In einem neuen Video auf dem Ubisoft-YouTube-Kanal meldet sich The Crew 2-Produzent Gregory Corgie zu Wort und erklärt Einzelheiten zum kommenden Offline-Feature. Der sogenannte „Hybrid-Modus“ soll noch in diesem Jahr erscheinen, in den nächsten Wochen zusammen mit ausgewählten Spieler*innen aber erst einmal ausgiebig getestet werden, damit auch alles rund läuft.

Wenig überraschend fällt der Multiplayer-Aspekt von The Crew 2 im Offline-Modus weg: „Manche Features bleiben, andere werden angepasst“, heißt es von Corgie. Der zweite Teil der Racer-Reihe kommt übrigens zuerst dran, The Crew Motorfest-Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Auch sie sollen aber die gleichen Offline-Möglichkeiten bekommen, verspricht man bei Ubisoft.

Los geht es mit den ersten Tests dann ab dem 30. April. Die glücklichen Spieler*innen, die den kommenden Modus auf Leib und Nieren prüfen dürfen, werden per E-Mail benachrichtigt und sollen basierend auf ihrem bisherigen Engagement ausgewählt werden. Während die Testphase ausschließlich auf dem PC läuft, soll der fertige Offline-Modus dann für alle Plattformen erscheinen, auf denen ihr bereits jetzt in The Crew 2 um die Wette rasen könnt.

Hier könnt ihr euch nochmal das volle Statement reinziehen:

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video ist die Stimmung entsprechend positiv: „Das wurde auch Zeit, jetzt macht Ghost Recon Breakpoint und ihr bekommt mein Geld“ oder „ein großes Dankeschön und massiv Respekt an alle Leute, die bei Ivory Tower an diesen Updates arbeiten, Ubisoft bewegt sich in die richtige Richtung“, heißt es dort. Hier könnt ihr derweil nochmal alle Infos zur von The Crew losgetretenen Bürgerinitiative nachlesen.

