Über 400 PC-Spiele und mehr – kosten weniger als eine Tafel Dubai Schokolade

Zu viele PC-Spiele in eurer Steam-Bibliothek, der Xbox Game Pass wird immer aufgeblähter und selbst der physische Pile of Shame an Spielen, die ihr mal günstig geschossen habt, wird immer größer? Ja, an einem Mangel an Möglichkeiten, der Passion für das Gaming zu frönen, leiden Zocker*innen wahrlich nicht.

Hinzu kommt jetzt, dass Itch.io euch das unglaubliche Angebot macht, gleich ein Bundle aus über 400 Spielen für einen Hammer-Preis zu überlassen. Und dabei tut ihr auch gleichzeitig etwas Gutes: Der Kaufpreis fungiert nämlich als Spende, die den Opfern der verheerenden Feuerkatastrophe in Kalifornien im Januar zugute kommen soll.

PC-Spiele, P&P-Games, Comics…

Es ist nicht das erste Mal, dass die Indie-Game-Verkaufsplattform Itch.io ein umfangreiches Spielepaket für einen geringen Spendenbeitrag anbietet. Bereits vor rund drei Jahren konnte man für die Kriegsopfer in der Ukraine spenden und erhielt dafür mehr PC-Spiele, als man eigentlich zocken konnte. So auch jetzt wieder: Für einen Betrag von mindestens zehn US-Dollar (also auch knapp zehn Euro) bekommt ihr über 400 Titel – sowohl Videospiele als auch Pen & Paper-Kampagnen, aber auch digitale Comics.

Unter den PC-Spielen befinden sich Indie-Games, Puzzles und teilweise merkwürdig anmutende Titel, aber auch so manche bekannte Namen sind zu finden. Das isometrische Retro-Action-Adventure Tunic beispielsweise ist alleine mindestens eure zehn Kröten wert; dazu kommen der handgezeichnete Puzzle-Plattformer Hoa, das JRPG Fallen Legion: Rise to Glory, die düstere Visual Novel Misericorde, das verrückte Skating-Sandbox-Abenteuer Skatebird oder die abgedrehte Physics-Simulation Octodad: Dadliest Catch und noch viel viel mehr.

Was ihr sonst noch in diesem Bundle erstehen könnt, seht ihr in diesem Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt 422 Items sind in dem Paket enthalten; Itch.io hat sich ein Mindestziel von 100.000 Dollar gesetzt und Stand jetzt (28. Februar) schon über die Hälfte erreicht. Über 4.200 Mitwirkende haben durchschnittlich 13,22 Dollar gespendet. Der Erlös soll dem Community Organized Relief Effort (CORE) zugute kommen, die wiederum den Betroffenen der Feuerkatastrophe direkte finanzielle Hilfe zukommen lässt und Projekte zur Feuerprävention in gefährdeten Gebieten unterstützt.

„Wir hoffen, dass ihr großzügig spendet“, heißt es auf der Homepage weiter. „Die Feuer sind mittlerweile unter Kontrolle, aber die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, müssen noch auf Jahre mit den Auswirkungen leben.“ Bei den Waldbränden im Januar seien demnach 29 Personen ums Leben gekommen, über 18.000 Behausungen zerstört worden und über 37.700 Hektar Land verbrannt.

Quellen: itch.io, Youtube / Necrosoft Games