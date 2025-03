Alte Videospiele: Jetzt genau hinschauen – Für diese Titel zahlen Sammler tausende Euro

Schon seit Ende der 1950er Jahre gibt es die Vorläufer dessen, was heute als Videospiel bekannt ist. Erste Meilensteine waren Tennis for Two, das 1958 von William Higinbotham entwickelt wurde – eines der ersten interaktiven elektronischen Spiele –, aber auch das am MIT entwickelte Spacewar! (1962) und Pong (1972) von Atari.

Gerade, weil viele Games inzwischen in die Jahre gekommen und einige sogar besonders selten oder kultig sind, steigt der Wert dieser Exemplare natürlich über die Zeit. In manchen Fällen sogar so sehr, dass Hardcore-Fans und Liebhaber*innen inzwischen bereit sind, geradezu unsinnige Summen dafür auszugeben.

Mein Schatz: 6 Videospiele, die ein Vermögen wert sind

Wie sooft behaupten sich auch in solchen Fällen meistens die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Denn wenn bestimmte Produkte oder Sammlerartikel astronomisch hoch gehandelt werden, dann dort. Nicht verwunderlich ist es deshalb, dass sich in den letzten Jahren gleich mehrere Videospiele zu erstaunlich hohen Preisen verkaufen ließen. Zweimal erhielten die Verkäufer*innen dabei über 1,5 Millionen US-Dollar (rund 1,375 Millionen Euro).

Aber Achtung: Diese Summen sind natürlich hauptsächlich auf den Sammlerwert und die Seltenheit der Spiele in nahezu perfektem Zustand zurückzuführen. Nicht jedes alte Videospiel, dass ihr aufgehoben habt, entspricht also automatisch den extremen Ansprüchen, die es bei entsprechenden Verkäufen zu erfüllen gilt. Ein Blick in eure Kollektion lohnt sich aber allemal, denn allein auf eBay finden sich für viele ältere Exemplare noch überaus zahlungsfreudige Interessenten.

Vielleicht verfügt ihr aber auch über eines der folgenden Spiele, das besonders gut erhalten ist.