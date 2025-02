Überraschende Rückkehr von Anime-Klassiker als Videospiel: Jetzt können die Ninja-Turtles einpacken

Da machen Anime-Fans große Augen und 90s-Kids schwelgen in Erinnerungen. Die Samurai Pizza Cats sind zurück! Eine gefühlte Ewigkeit, nachdem die drei heldenhaften Katzen über unsere TV-Bildschirme geflackert sind, taucht plötzlich ein Ankündigungstrailer für ein Videospiel auf.

Dieser wird eingeführt durch den ständigen Rivalen der Katzen, Big Zaster, und endet mit ein paar rasante Szenen im stilechten Anime-Look, die schon einmal einen Einblick in die Gameplay-Mechanik gewährt. Aber damit nicht genug: Der bunte Spaß setzt auf viel Retro-Authentizität.

Wer braucht die Turtles in Call of Duty? Die Samurai Pizza Cats sind zurück!

Dies wird nicht nur durch den Fakt deutlich, dass das Script für den Trailer durch Satoru Akahori abgenommen wurde, den Drehbuchautor von Samurai Pizza Cats. Auch bei der Vertonung hat man keine Mühen gescheut: Sowohl für die japanische als auch die englische Sprachausgabe hat man die Original-Synchronstimmen herangeholt, die über 35 Jahre später noch einmal in die Rollen von Speedy Gorgonzola, Guido Casanova und Polly Ester (so die Namen in der deutschen Fassung) schlüpfen.

Seht hier den Trailer zu Samurai Pizza Cats: Blast from the Past

In den rasanten Plattformer-Sequenzen könnt ihr nahtlos zwischen den drei Hauptcharakteren wechseln und deren einzigartigen Fähigkeiten nutzen. So löst ihr Rätsel und stürzt euch in der Welt von Little Tokyo in spannende Kämpfe, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dazwischen gibt es Adventure-Passagen und in Ortschaften kann man anscheinend mit NPCs interagieren. Eine winzige Szene (Minute 1:38) zeigt, dass man wohl auch zusätzliche Helden-Charaktere oder Fähigkeiten mit Baseball-Sammelkarten hervorrufen kann.

„Als ich von diesem Projekt gehört habe, war ich sehr aufgeregt“, sagt die japanische Stimme von Speedy, Kappei Yamaguchi (der auch Ranma Saotome in Ranma ½ spricht). „Und nun, da es Realität geworden ist, könnte ich nicht glücklicher sein.“ Auch die Fans in den Youtube-Kommentaren sind begeistert. „Ich musste sichergehen, dass heute nicht der 1. April ist“, lautet eine Wortmeldung. „Alles an dieser Ankündigung ist perfekt.“

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past ist eine Mischung aus 2D-Plattformer und Action-RPG; entwickelt wird das Spiel vom niederländischen Studio Blast Zero, als Publisher fungiert Red Dunes Games aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als Release für alle Plattformen ist 2026 angepeilt, wenn der beliebte Anime zum Spiel wird. Wie der umgekehrte Weg funktionieren kann, zeigt dieser Anime-Trailer zu einem der populärsten Videospiel-Franchises.

