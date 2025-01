Überraschendes Resident Evil-Update auf der PlayStation 5 – neue Version

Wissen wir alle: Wenn ein Spiel für Survival Horror steht, dann Resident Evil. Was Capcom 1996 in die Händlerregale geworfen hat, hat Grusel-Spiele plattformübergreifend für immer verändert – und bis heute geprägt. Resident Evil Director’s Cut bietet das klassische Abenteuer im Spencer-Villa, angereichert mit optimierten Rendering, Schnellspeicherfunktion und mehr.

Der Director’s Cut wurde 2022 nochmal neu für die aktuelle und letzte Konsolengeneration aus dem Hause Sony herausgebracht – also für PlayStation 5 & 4. Und heute? Schiebt Capcom eine kleine Verbesserung für den Konsolen-Klassiker nach, der das Spielerlebnis um die entscheidende Winzigkeit geschmeidiger macht.

Wie in der Gaming-Community auf Reddit mit scharfem Auge beobachtet wurde, ist die „NTSC-Version von Resident Evil Director’s Cut jetzt auch in europäischen Regionen verfügbar“. Wer mit einem Kürzel wie NTSC nichts anfangen kann: Die vier Buchstaben stehen für „National Television System Committee“, bezeichnen eine Technologie zwecks Übertragung von Fernsehsignalen. Während sich NTSC vor allem bei unseren Nachbar*innen aus den USA durchgesetzt hat, hat sich hierzulande die PAL (Phase Alternating Line) etabliert.

Der im Falle von Resident Evil Director’s Cut im PlayStation Store relevante Unterschied, betrifft die Bildwiederholrate. Während PAL mit einer Bildwiederholrate von 50 Hertz daherkommt, sind es bei NTSC 60 Hertz. Ein*e Nutzer*in auf Reddit erklärt den Unterschied so: „Die PAL-Version läuft ungefähr 18 Prozent langsamer als die NTSC-Version, mit schwarzen Rändern am oberen und unteren Rand des Bildschirms. Das ist deshalb so, weil Capcom die europäische Version nie für den PAL-Videostandard optimiert hat.“

Dieselbe Person schiebt dann noch euphorisch hinterher: „Für alle, die bisher ausschließlich die PAL-Version von Resident Evil gespielt haben, ist das eine ziemlich große Verbesserung.“ Dass sich jetzt auch in europäischen Breitengraden der Resident Evil Director’s Cut auf NTSC umschalten lässt, sollte praktisch bedeuten: Eine visuell geschmeidigere Spielerfahrung mit dem Horrorklassiker. Wie auf Reddit berichtet wurde, soll das Umschalten von NTSC vergleichsweise einfach funktionieren.

Wie aktiviert ihr die NTSC-Version von Resident Evil Director’s Cut?

Eine kurze Beschreibung dazu: Zuerst begebt ihr euch in die „Optionen“. Wählt dann die „Einstellungen“ aus. Schließlich wählt ihr „Region ändern“ aus – und dort betätigt ihr NTSC. Wer diesen absoluten Videospielklassiker bisher verpasst hat, eine PlayStation 4 oder 5 daheim stehen hat, findet den Director’s Cut übrigens im PlayStation Store. Apropos neue Versionen des Survival-Horror-Urgesteins: Ebenfalls auf der PlayStation 5 wurden jüngst einige „groteske“ Versionen der klassischen Capcom-Reihe herausgebracht.

