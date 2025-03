Überraschendes Update für eure alte PlayStation aufgetaucht – kein Scherz

Am 5.03. ist ein neues Update für die PlayStation 3 erschienen. Kurzer Blick auf den Kalender: Nein, bis zum ersten April dauert’s noch, das laufende Jahr heißt 2025 – und die aktuelle Konsolengeneration aus dem Hause Sony hört auf den Namen PlayStation 5. Trotzdem wurde jetzt für jene Spielekonsole, die inzwischen fast 20 Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, ein System-Update nachgeliefert.

Dass nun, Jahre später, noch neue Updates für diesen Oldtimer aus Sonys Rennstall erscheinen, hat einen simplen Grund. Etwa aktualisierte Kodierungsschlüssel. Damit wird die Funktionstüchtigkeit des in der Konsole verbauten Blu-ray-Players sichergestellt. Jenseits davon fällt der Funktionsumfang dieses Updates 4.92 vergleichsweise dünn aus.

Das Update 4.92 für eure PlayStation 3 bringt schlanke 200 Megabyte auf die Waage. Die Beschreibung der dazugehörigen Patchnotes fällt ziemlich kurz aus. Lediglich davon, durch das Update wolle man die Sicherheit erhöhen, ist die Rede. Auch dürft ihr fortan „zahlreiche zusätzliche Funktionen“ nutzen. Das alles liest sich tatsächlich etwas nichtssagend. Wirklich wichtig wird dieses Updates 4.92 jedoch vermutlich, insofern ihr Filme und Serien auf Blu-ray-Scheiben eurer PlayStation 3 genießt – aber auch alle anderen Besitzer*innen sollten aufmerksam sein.

In denselben Patchnotes werdet ihr nämlich daran erinnert, euer PS3-System benötige „zum Abspielen von Blu-ray-Discs einen aktualisierten Kodierungsschlüssel für den Blu-ray-Player“. Um den sicherzustellen, müsst ihr eure „PS3-Systemsoftware auf die neueste Version“ aktualisieren, heißt es weiter.

Anders gesagt: Falls ihr die Nachfolgerin der DVD mit eurer PS3 abspielt, kommt ihr um das Update nicht herum. Der Hintergrund zur Notwendigkeit des Updates hat übrigens mit dem sogenannten Advanced Access Content System zu tun – kurz AACS. Damit ihr über (Online-)Händler beziehbare Blu-rays weiterhin mit eurer PlayStation 3 abspielen könnt, wird „alle 12 bis 18 Monate“ ein neuer Kodierungsschlüssel für eben jenes AACS nötig.

Irgendwie schön, wenn Sony für die in unseren Breitengraden im Jahre 2007 veröffentlichte PS3 noch Updates veröffentlicht, damit ihr in Zeiten von Netflix, Disney Plus und anderen Streamern auf Scheiben gepresste Filme gucken könnt. Allerdings: Auch, damit ihr PlayStation 3-Spiele über das eingebaute Laufwerk abspielt, ist dieses Update nötig. Für die Nachfolgekonsolen PlayStation 4 und 5 sind solche speziellen Systemupdates übrigens nicht notwendig.

Bleibt abzuwarten, für wie lange der japanische Konzern seine ältliche Spielekonsole noch mit Systemsofware-Updates versorgt. Apropos Rückblick auf vergangene PS-Generationen: Fans spekulieren über letztes Spiel der PlayStation 4.

Quellen: PlayStation Support, Twitter / @AskPlayStation, PlayStation 3 User’s Guide