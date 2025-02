Überraschung auf Steam: Auf Soulslike-Fans wartet dieses Spiel jetzt kostenlos

Ihr mögt Soulslikes, aber seid aktuell ratlos, wie ihr eure Freizeit spielerisch wertvoll füllen wollt? Dann dürfen wir euch freundlich auf den Genre-Vertreter The First Berserker: Khazan verweisen. Das actionlastige Rollenspiel von Entwicklungsstudio Neople erscheint zwar erst am 27. März, aber die spielbare Demo wartet bereits seit dem 16. Januar auf Steam auf euch.

Wer noch unsicher ist, ob dieses Soulslike den eigenen Qualitätsansprüchen genügt, können wir ein wenig beruhigen. Die Demo hat zum Zeitpunkt dieser Meldung fast 3.500 Rezensionen vorzuweisen – die insgesamt sehr positiv ausfallen. Solltet ihr also auf epische Bosskämpfe stehen, vermengt mit 3D-Cell-Shading-Optik, dürftet ihr jetzt wissen, was zu spielen ist. Doch wie viel Soulslike steckt hier wirklich drin?

Knaller-Demo auf Steam: The First Berserker: Khazan

Auf der erzählerischen Ebene verspricht euch The First Berserker: Khazan eine „legendäre Reise“ mitsamt einer „epischen Erzählung“ rund um einen Rachefeldzug. Spielerisch soll die Demo für euch „komplexe und fesselnde Kampfmechaniken und strategische Gefechte“ auffahren. Was euer Waffenarsenal angeht, sind die unterschiedlichen Waffen miteinander kombinierbar. Zudem dürft ihr euch eigene Kampftechniken zusammenstellen.

Reingucken, dann anspielen: Gameplay nach Schlachtplattenart gibt’s in etwas mehr als einer Minute Trailer zur Demo The First Berserker: Khazan. Die Testversion gibt’s übrigens auch für PlayStation- und Xbox-Spieler*innen.

Das Kampfgeschehen in diesem kommenden Titel von Neople wirkt also hochgradig anpassbar. Und wie sieht’s nun mit der Soulslike-Komponente bei den Rezensionen der Spieler*innen auf Steam konkret aus? Wer sich durch die Nutzer*innenkommentare scrollt, findet zahlreiche Wortmeldungen, die den Soulslike-Ansatz positiv hervorheben. „Coole Soulslike-Demo im Cell-Shading-Look“, „Ein viel besseres Anime-Soulslike als die bislang von mir gespielte Konkurrenz“ oder „Wer Soulslike-Spiele mag, sollte das hier im Auge behalten“ stehen für ein wohlwollendes Meinungsecho.

Das spricht erstmal für den Titel von Developer Neople, der sich in der Vergangenheit vor allem durch seine Dungeon Fighter-Spiele hervorgetan hat. Das Prügelspiel Dungeon Fighter Online, ebenfalls im Anime-Look gehalten, fällt zumindest auf Steam allerdings nutzer*innenseitig mit gerade mal „ausgeglichenen“ Rezensionen auf.

Was steckt alles in der Demo drin?

Soulslike-Freunde sollte das nicht davon abhalten, in die zumal kostenfreie Demo zu The First Berserker: Khazan reinzuspielen. In der bekommt ihr dann übrigens die ersten beiden Missionen des Hauptspiels geliefert. Schöne Komfortfunktion: Sollte euch diese Testversion zusagen und ihr euch beim Release des Spiels zugunsten des Kaufs entscheiden, dürft ihr eure Spielstände aus der Demo mit ins Hauptspiel nehmen. Apropos Hauptsache Spaß an Spielen: Tides of Annihilation besticht ebenfalls durch einen besonderen Look.

