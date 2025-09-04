Rollenspiel-„Überraschung des Jahres“ kostenlos abgreifen – wenn ihr jetzt diese Sache macht

Einerseits ist Gaming nicht unbedingt das kostengünstigste Hobby – wie an der Dreistelligkeit kratzende Kaufbeträge für Blockbuster-Titel beweisen, sowie happig bepreiste Hardware zeigt. Andererseits kann man sich vor lauter, oft auch spielenswerten, Gratis-Games gerade auf Steam kaum retten. Manchmal treffen aber auch Kostenlos-Faktor und Triple-A-Gaming aufeinander – wie jetzt beim Rollenspiel Wuchang: Fallen Feathers.

In unserem Test hier auf 4P konnte das erzählerisch eher schwache Soulslike mit einem fordernden Kampfsysteme überzeugen – sich so eine amtliche 8.0er-Wertung sichern. Und das, obwohl der Schwierigkeitsgrad teils starken Schwankungen unterlag. Wer die knapp 50 Euro scheut, die sich der Vollpreistitel kosten lässt, sollte seine Gewinnchance im Rahmen einer aktuell laufenden Aktion nutzen …

Wuchang: Fallen Feathers – jetzt für kurze Zeit an Verlosung teilnehmen

„Teile uns deine bevorzugte Plattform mit und gewinne ein Exemplar von Wunchang: Fallen Feathers„, verkündete der offizielle Twitter-Auftritt des Spiels am 27. August. Alles, was ihr tun müsste, um eure Gewinnchance zu nutzen, lässt sich in drei einfachen Schritten umsetzen – vorausgesetzt natürlich, ihr verfügt über ein gültiges Profil auf der Social-Media-Plattform. Erstens: Folgt dem Twitter-Account @playWUCHANG. Zweitens: Verpasst dem Posting zur Verlosung ein Herz-Emoji und repostet es. Und drittens: Schreibt einen Kommentar, in dem ihr eure Plattform-Präferenz preisgebt.

Twitter-Posting zum bei den UCG Game Awards 2024 als „Überraschung des Jahres“ ausgezeichneten Spiel:

Übrigens: In den dazugehörigen Teilnahmebedingungen werden keine regionalen Einschränkungen genannt. Demnach können offenbar auch in Deutschland lebende Personen mitmachen. Demselben Dokument entnehmt ihr auch andere, wichtige Eckdaten – allen voran der Zeitraum, während dem ihr mitmischen könnt. Möglich ist die Teilnahme nämlich noch bis zum 8. September, um 21 Uhr deutscher Zeit. Außerdem müsst ihr das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, oder älter sein, um mitzumachen.

Wer ihr oder sein Glück versuchen möchte, ist im Übrigen nicht auf Twitter angewiesen. Genauso dürft ihr über Instagram, Threads, Bluesky oder Facebook dabei sein. Ein Manko gibt es allerdings: Es wird nur eine einzige Vollversion von Wuchang: Fallen Feathers verlost. Wie gering die Gewinnchance demnach für die einzelne Person ausfällt, zeigt alleine ein Blick auf den Twitter-Beitrag – wo bereits über 1.160 Nutzer*innen kommentiert haben (Stand: 28. August).

Wer sich letztlich in die Soulslike-mäßige Rollenspiel-Welt von Wuchang: Fallen Feathers hineinwagt, sollst durchaus ein ordentliches Zeitpensum mitbringen. In unserem dazugehörigen Artikel haben wir auch aufgeschlüsselt, wie lange welche Spieler*innen gebraucht haben, um das Action-Rollenspiel zu schlagen – vom Anfang bis zum letzten Bossgegner.

Quellen: Twitter / @playWUCHANG, Steam