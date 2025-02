Ultra beliebter Stardew Valley-Konkurrent fährt zweites großes Update auf

Wer dem Charme von Stardew Valley hilflos verfallen ist und eine neue Liebe sucht, sollte unbedingt Fields of Mistria in Erwägung ziehen. Die vor nicht mal einem Jahr auf Steam aufgetauchte Lebenssimulation vereint klassisches, gemütliches Farming mit magischen Elementen und dem Look von Animes vor der Jahrtausendwende.

Trotz seines noch nicht lang vergangenen Debüts darf sich das Cozy Game demnächst schon über ein zweites großes Update freuen. Euch erwartet dabei eine ganze Reihe spannender Zusätze, die sich schon sehr bald ihren Weg in die Spielwelt bahnen.

Fields of Mistria demnächst mit neuer Romanze, Haustieren und mehr

Bereits häufig haben Entwickler*innen versucht, den Erfolg von Stardew Valley mit ihrem eigenen gemütlichen Farming-Spiel zu replizieren – wobei Stardew Valley selbst sich von Genre-Vorreiter Harvest Moon hat inspirieren lassen. Fields of Mistria kommt lange nicht an die Verkaufszahlen der Indie-Legende heran, begeistert seinen Pool an Spieler*innen jedoch ähnlich stark, wie 97 Prozent positive Bewertung bei über 15.000 abgegebenen Stimmen auf Steam bestätigen.

Um an diesen Durchbruch anzuknüpfen, legt das Team von NPC Studios zum zweiten Mal kräftig Content nach. Die Roadmap für das Jahr 2025 verrät bereits jetzt, was das bevorstehende Update enthalten soll. Beispielsweise wird der Drache Caldarus allem Anschein nach für künftige Romanzen bereitstehen. Eine neue Mechanik mit praktischen Geschenktipps und zusätzliche Dialoge sowie Charakter-Routinen sind ebenfalls geplant.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derweil erweitern sich die Minen um ein neues Biom, neue Quests, Monster und es stehen weitere Zauber zur Verfügung. An der Erdoberfläche findet ihr bald das Gebiet der tiefen Wälder, ein erstmalig erscheinendes Festival und eine Reihe neuer Aufgaben.

Für die eigenen vier Wände auf erweitertem Farmland eröffnet sich die Möglichkeit, neue Dekorationen freizuschalten. Ein neues Design der Behausung paart sich gut mit einem neuen Outfit, bei welchem ihr gleichermaßen aus neuen Optionen schöpfen dürft. Darüber hinaus könnt ihr euch über die Gesellschaft süßer Haustiere freuen.

Lesetipp: Hello Kitty Island Adventure feiert Valentinstag

Fields of Mistria nutzt den Early Access, um wichtige Features nachzureichen

Am 10. März 2025 lassen sich die gebündelten Anpassungen abrufen. Aktuell befindet sich Fields of Mistria noch in der Early Access-Phase, ist allerdings schon jetzt ein großer Genuss für Cozy Game-Fans. Mit jedem Update rückt das Spiel der vollständigen Veröffentlichung näher. Bedeutende Meilensteine wie die Einführung von Hochzeiten und Kindern fehlen noch, sind jedoch von NPC Studios für künftige Versionen vorgesehen.

Sollte eure Liste mit gelungenen Cozy Games noch Platz für weitere Einträge aufweisen, wäre Hello Kitty Island Adventure, welches wir ausführlich auf der Switch testen durften, vielleicht eine passende Ergänzung.

Quellen: Steam / Fields of Mistria, YouTube / Fields of Mistria