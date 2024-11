Legendäre Unreal-Shooter: Epic wirft euch jetzt 2 Spiele kostenlos hinterher

Schnell! Nennt uns den legendärsten Ego-Shooter der 90er-Jahre! Wessen Wahl jetzt reflexhaft auf Doom, Duke Nukem 3D oder Half-Life fällt, liegt natürlich kein bisschen falsch. Sowohl Space Marine als auch der Duke sind zeitlose Klassiker – und Brechstangen-Fetischist Gordon Freeman ist sowieso die Shooter-Ikone schlechthin. Schön. Aber haben wir nicht ein Genre-Juwel vergessen? Retro-Fans hektischer Baller-Gefechte mit zeitgeschichtlichem Gespür erahnen natürlich längst: 1998 schlug Epic Games mit einem Titel namens Unreal auf.

Der Ego-Shooter Unreal hinterließ also vor über 25 Jahren in den Händler*innenregalen seine Spuren – nur wenige Monate bevor ein damaliger Branchen-Neuling namens Valve mit einem Sci-Fi-Actioner namens Half-Life um die Ecke kam. Die Black Mesa-Ballerei sollte das Genre nachhaltig prägen. Doch auch ein Unreal brachte es zumindest auf die Fortsetzung Unreal 2: The Awakening. Und im Bereich Multiplayer waren Unreal Tournament und Nachfolger lange Jahre eine amtliche Hausnummer. Jetzt greift ihr beide Klassiker ganz kostenfrei ab.

Woher bekommt ihr Unreal (1998) und Unreal Tournament (1999) kostenfrei?

Zugänglich gemacht wurden mitunter Unreal (1998) und Unreal Tournament (1999) von OldUnreal – einer gemeinnützigen Gemeinschaft, die sich der Instandhaltung alter Spiele, befeuert von der ersten Unreal Engine, verschrieben hat. Zu den behüteten Perlen gehören dann nicht nur Unreal (Tournament), sondern auch der Action-Rollenspiel-Klassiker Deus Ex (2000), das Action-Adventure Rune (2000) oder der Fantasy-Shooter The Wheel of Time (1999). Eine Besonderheit: Das Projekt darf die kompletten Spiele nicht über seinen Webauftritt anbieten.

Stattdessen wird ein Installations-Programm bereitgestellt, mit dem ihr euch die originalen ISO-Image Dateien von Unreal Gold und Unreal Tournament – Game of the Year Edition beschafft. Der eigentliche Download passiert dann über Internet Archive. Was sich erstmal zwielichtig anhört, ist anscheinend eine wasserfeste Kiste.

Einerseits erfolgte wohl die offizielle Erlaubnis vonseiten Epics, andererseits bestätigte ein*e Epic-Sprecher*in: Das Studio hat das Verfügbarmachen von Unreal (Tournament) über das Internet Archive durchgewunken. Das berichten unsere namhaften, englischsprachigen Kolleg*innen von PC Gamer.

„Wir können bestätigen, dass Unreal 1 und Unreal Tournament auf archive.org verfügbar sind und dass es jedem frei steht, diese Versionen zu verlinken und zu spielen“, wird die PR-Person zitiert. Was sich zunächst etwas umständlich anhört, ist eine willkommene Möglichkeit, einen absoluten Genre-Meilenstein für umme nachzuholen. Immerhin hat der Genre-Klassiker seinerzeit Bestwertungen seitens Fachpresse eingefahren – und wieso nicht im Jahre 2024 den Kampf gegen Skaarj-Aliens aufnehmen?

Lohnt der Retro-Shooter noch im Jahr 2024?

Was den Mehrspieler-Titel Unreal Tournament angeht: Wer die Konfrontation gegen geschulte, menschliche Gegner*innen scheut, lässt sich wahlweise von Bots den Kopf von den virtuellen Schultern ballern. Aber Jux und Ballerei beiseite: Wenn ihr hingegen nach einer intensiven Singleplayer-Erfahrung sucht, holt jetzt mit der Singleplayer-Kampagne binnen zehn Stunden nach, was 1998 als technisch und spielerisch innovativ galt – und auch heute noch für Spielspaß sorgen kann.

Zumindest atmosphärisch vermag der außerirdische Planet Na Pali zu entführen – in eine Zeit, als farbige Beleuchtung noch ein grafischer Bildersturm war. Apropos grafische Meilensprünge: Vor wenigen Wochen sorgte die neueste Version der Unreal Engine 5 für heruntergeklappte Kinnläden – die ihr unbedingt sehen müsst.

