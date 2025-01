Nicht einmal 3 Euro im Steam Sale: Hochgelobtes Strategiespiel gerade günstig wie nie mitnehmen

Mit dem ersten Steam Sale des Jahres 2025 stehen Strategiespiele im Fokus von Valves Plattform. Einen gefeierten Vertreter aus der Riege der Aufbausimulationen nehmt ihr jetzt für weniger als drei Euro mit.

Erfreute sich der Titel bereits im vergangenen Steam Summer Sale aufgrund des drastischen Preisnachlasses extremer Beliebtheit, ist er natürlich auch im Rahmen von Steams Real-Time Strategy Fests ganz zur Freude der RTS-Fans günstiger zu haben.

Frostpunk: Per Steam Sale gerade günstig gefeiertes Aufbau-Strategiespiel abstauben

Die Zahlen des letztjährigen Steam Summer Sale sprechen für sich: Über 400.000 neue Spielerinnen und Spieler begrüßte Entwicklerstudio 11 bit in nicht einmal zwei Wochen, wie man damals über einen Tweet mitteilte. Seitdem durfte man sich schon über den zweiten Teil freuen, die Bewertungen des Erstlings bleiben bei fast 100.000 Rezensionen aber weiterhin sehr positiv. Die Rede ist von Frostpunk, einem Society-Survival-Strategiespiel, das mit seiner eiskalten Atmosphäre und einem Preisschild von nur 2,99 Euro lockt – also einem Rabatt von 90 Prozent gegenüber der UVP von 29,99 Euro.

Während Frostpunk 2 erst seit September des vergangenen Jahres für schaurig schöne Strategiespiel-Stimmung sorgt, ist Teil 1 bereits seit 2018 ein einschlägiger Name unter Fans des Genres. Grundlegend kämpft ihr mit eurer Siedlung einen aussichtslosen Kampf um das Überleben in einer frostigen, ungemütlichen und kargen Steampunk-Welt. Dabei müsst ihr nicht nur Platz und Ressourcen managen, sondern auch die Bedürfnisse und sozialen Unstimmigkeiten zwischen den Bewohnern eurer Zuflucht.

Immer wieder zwingt euch die Kälte rund um das letzte bisschen Zivilisation, das von der Menschheit übriggeblieben ist, zu harten Entscheidungen, bei denen rationale Entschlüsse mit dem moralischen Kompass in Konflikt geraten. Und kippt erst einmal die Stimmung der gesamten Gesellschaft, ist es um ihr Schicksal in der verschneiten Postapokalypse ohnehin geschehen.

Dass der Titel sich lohnt, dürften nicht nur die Spielenden auf Steam, sondern auch unser damaliger Test zu Frostpunk sowie die zahlreichen Nominierungen für diverse Awards, darunter der Preis für das Best Visual Design bei den Australian Game Awards, den es erhalten hat, zeigen. Selbst für die Game of the Year-Edition, die DLCs, Soundtrack, Artbook und mehr enthält, werden gerade einmal 8,22 Euro statt der regulären 64,96 Euro fällig. Allerdings nur bis zum 3. Februar, dann endet der Deal im Steam Sale nämlich auch schon wieder.

