Unterschätztes Assassin’s Creed-Spiel mit Grafik-Upgrade – „Sieht wie Kino aus“

Assassin’s Creed Unity wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung nicht gerade mit Lob überschüttet – davon zeugt bis heute ein keinesfalls katastrophaler, aber mitnichten himmelhochjauchzender Metascore von 72. Hingegen weniger mittelprächtig sah die Wertungslage seinerzeit hier bei uns auf 4P.de aus – doch dazu später mehr.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2014, konnte das während der Französischen Revolution angesiedelte Unity durchaus seine Fürsprecher*innen finden – eine durchschnittlich größtenteils positive Bewertung, vergeben von über 70.000 Personen auf Steam, belegt das. Das, und wie sehr die Community jetzt ein jüngst veröffentlichtes, grafisches Schaulaufen zum achten Hauptteil von Ubisofts Meuchelmörder-Epos umarmte.

Assassin’s Creed: Freiheit, Gleichheit – und eine Grafik-Granate

Wer sich in der Modding-Community umtut, kennt ihn längst: Die Person hinter dem Namen Digital Dreams veröffentlicht auf YouTube regelmäßige Clips zu hochgejazzten Blockbuster-Games, bei dem selbst dem abgebrühtesten Grafik-Connaisseur die Kinnlade herunterklappt – so neulich auch wieder im Rahmen eines Videos eben zu Assassin’s Creed Unity passiert. Aber überzeugt euch am besten selbst im Verlauf von acht Minuten und neununddreißig Sekunden davon, ob diese Bewegtbilder der Titel-Zuschreibung Ultra Graphics Mod Showcase gerecht werden.

Video zu Unity von Digital Dreams:

Wie nicht ungewöhnlich für die unzähligen YouTube-Filmchen von Digital Dreams, wurde auch dieses wieder zehntausendfach aufgerufen – das heißt genauer: Zum Zeitpunkt jetzt, wurde bisher über 20.000 Mal auf den Play-Button geklickt (Stand: 12. November).

Aufschlussreich dahingehend, auf welche Resonanz das Gezeigte bei den Zuschauenden trifft, ist wie gewohnt die Kommentarspalte. Die Stimmung dort ist geprägt von Nostalgie für Assassin’s Creed Unity, was Beiträge zeigen wie die von Thédore G.J („Grafisch war dieses Spiel seiner Zeit weit voraus„) oder Marcin Legacy („Beste Map der gesamten AC-Reihe. Syndicate sieht auch toll aus“).

Apropos Syndicate: Lesenswerte Kolumne zum Assassin’s Creed-Spiel

Wer jetzt ihr oder sein Assassin’s Creed Unity nochmal herauskramen möchte, um zusammen mit Protagonist Arno Dorian das Schicksal der Grande Nation mitzuzeichnen, sollte sich den Filter Apex Reshade von haskeer212 gönnen. Modding-Kenner*innen wissen natürlich: Hinter dem Usernamen verbirgt sich kein Geringerer als Digital Dreams. Kippt ihr euch den zwei Kilobyte leichten Fan-Filter auf die Festplatte, sollten die hellen Punkte im Spiel tatsächlich erstrahlen, andererseits die Schattenstellen wirklich im Finsteren liegen.

Für den Gratis-Download benötigt ihr – abgesehen vom Hauptspiel Unity auf eurer Festplatte, versteht sich – ein Profil auf Nexus Mods. Ein solches lässt sich mithilfe einer gültigen Mailadresse aber fix einrichten. Vorausgesetzt, eure Hardware ist performant genug, um die gepimpte Grafik zu buckeln, sollte Unity dann ähnlich wie im Video oben aussehen.

User*in palmenausplastik ist von der Mod jedenfalls angetan – dafür steht ein „Sieht wie Kino aus das Preset […]“) im Forum auf Nexus Mods. Ach ja, Assassin’s Creed Unity konnte damals eine stolze 8.0-Wertung bei uns einkassieren – kein schlechter Grund, um die Revolution starten.

Quellen: YouTube / @DigitalDreamsyt, @BlackAlbino2000, @marcinlegacy9660, Nexus Mods / haskeer212, palmenausplastik