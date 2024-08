Until Dawn: So tief müsst ihr für das PC- & PS5-Remake in die Tasche greifen

Kürzlich ließ Sony die Katze endlich aus dem Sack und verriet, wann wir uns auf das Remake des PS4-Horror-Hits Until Dawn einstellen dürfen. PS5- und PC-Spieler dürfen sich freuen, denn schon in wenigen Wochen, am 4. Oktober, ist es so weit – wäre da nicht ein bitterer Beigeschmack.

Denn jüngst wurde dank eines Leaks der voraussichtliche Preis der Neuauflage wie ein schauernder Schatten heraufbeschworen. Denn wie viel das Until Dawn Remake angeblich kosten soll, will ein bekannter Insider in Erfahrung gebracht haben.

Until Dawn: Remake kommt fast zum Vollpreis auf PS5 und PC

Wie der in der Vergangenheit oft durch seine korrekten Vorhersagen bekannte Leaker billbil-kun, der regelmäßig für das französische Portal Dealabs berichtet, nun verkündet, soll die PS5- sowie die PC-Version des Until Dawn Remakes zu ihrem Launch fast zum Vollpreis in den virtuellen Ladenregalen landen.

PlayStation 5-Besitzende dürfen sich dem Leaker zufolge aber wohl auch über eine physische Version des schon zum ursprünglichen PS4-Releases im Jahre 2015 gefeierten Grusel-Hits freuen. Dies bedeutet, dass alle Versionen der Neuauflage hierzulande mit einem Preisschild von 69,99 Euro versehen werden. US-Kundinnen und Kunden zahlen derweil 59,99 US-Dollar, während im Vereinigten Königreich 59,99 Britische Pfund fällig werden.

Nur einmal zum Vergleich: Das Remaster von The Last of Us Part 2, welches ebenfalls zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht wurde, kostete selbst zu seinem Release gerade einmal 49,99 Euro. Letzten Endes also ein Unterschied von guten 20 Talern, die ihr mehr für das Remake von Until Dawn berappen müsst. Von einem Upgrade für Besitzer der fast zehn Jahre alten Vorlage, wie es bei anderen Re-Releases bereits in der Vergangenheit der Fall war, ist bisher keine Rede.

Und auch eine Begründung dafür, warum die Neuauflage so teuer zu Buche schlagen soll, gibt es bislang keine. Schon jetzt kritisieren Nutzende auf Social Media die Preisentscheidung, während andere sich sogar weigern, derartig tief in die Tasche für ein Spiel zu greifen, welches es im Grunde genommen schon gab. Sie raten dazu, sich stattdessen einfach dem PS4-Original zu widmen. Was wir seiner Tage von jenem hielten, verrät euch unser ausführlicher Test zu Until Dawn aus dem Jahre 2015. Was die Neuauflage hingegen zu bieten hat, erfahrt ihr hier noch einmal im Detail.

Quelle: Dealabs