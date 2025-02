Ghost of Yotei? Death Stranding 2? Heutige State of Play verspricht „Updates zu großartigen PS5-Spielen“

Sony lässt die Katze aus dem Sack und kündigt die bereits im Vorfeld vermutete State of Play-Präsentation für diese Woche endlich hochoffiziell an. Mit dabei: Ein paar taufrische Informationen zu mit Spannung erwarteten PS5-Spielen.

Schon in wenigen Stunden soll es so weit sein, dann dürfen wir dem Showcase beiwohnen, auf dem uns laut Sony „Neuigkeiten und Updates zu großartigen Spielen, die auf die PS5 kommen“ erwarten sollen. Wir verraten im Folgenden, wann und wo genau ihr zuschauen könnt.

Neue PS5-Spiele & mehr: So seht ihr die State of Play heute live

Den Informationen aus dem zugehörigen PlayStation Blog-Beitrag zufolge hält Sony die State of Play am Mittwoch, dem 12. Februar spätabends um 23 Uhr deutscher Zeit ab. Mit einer Laufzeit von über 40 Minuten will man uns auf bevorstehende Veröffentlichungen für die hauseigene Spielekonsole heiß machen. Über den unten eingebetteten YouTube-Player oder via Twitch lässt sich das Event verfolgen. Doch um welche PS5-Spiele soll es hierbei überhaupt gehen?

Das lässt Sony bislang offen, allerdings herrscht unter Fans und Beobachtenden eine gewisse Erwartungshaltung an die Präsentation. Bislang wurden noch nicht allzu viele First Party-Titel für 2025 angekündigt, weswegen es umso spannender sein dürfte, welche PS5-Spiele man uns servieren wird.

Zu den wahrscheinlichsten Kandidaten zählt das Ghost of Tsushima-Sequel Ghost of Yotei ebenso wie der Nachfolger zu Kojimas postapokalyptischen Paketsimulator, Death Stranding 2, zu dem wir alle Infos an anderer Stelle für euch zusammengetragen haben. Beide Titel gelten für 2025 als recht sichere Releases und wurden bereits vor einem Jahr beziehungsweise im vergangenen September enthüllt. Obendrein könnten uns auch ein paar Live-Service-Spiele begrüßen, namentlich wohl Bungies Marathon oder Guerillas lang ersehnter Horizon-Multiplayer.

Was bleibt sind bislang unbekannte PS5-Spiele, die erstmals angekündigt werden könnten, während wir womöglich auch mit weiteren PC-Portierungen bereits bestehender IPs rechnen können. Den letzten spendierte man Marvel’s Spider-Man 2, der allerdings mit gemischten Gefühlen von Fans und Kritik aufgenommen wurde.

Quelle: PS Blog