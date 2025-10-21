Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Spielzeit: So viele Stunden braucht ihr für das Rollenspiel

Mehr als 20 Jahre mussten Fans des ersten Bloodlines ausharren, bis jetzt endlich mit Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ein zweiter Teil erschienen ist. Doch während uns Troika Games seinerzeit nach Los Angeles entführte, geht’s dieses Mal nach Seattle.

Aber mit welcher Spielzeit dürft ihr bei dieser Rollenspiel-Fortsetzung von The Chinese Room rechnen? Das hängt von eurem Spielstil ab, wie ausgiebig ihr euch den Nebenquests widmet – sprich: wie genau ihr jede der finsteren Gassen dieser World of Darkness erkundet. Wir verraten euch, mit wie vielen Stunden RPG-Action ihr bei Bloodlines 2 rechnen dürft.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Ein geradlinig erzähltes Rollenspiel

Wer es sich aus unbekannten Gründen in den Kopf gesetzt hat, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 im Eilverfahren durchzuspielen, dürfte dennoch längere Zeit beschäftigt sein. Die Nebenquests bei den unterschiedlichen Klan-Mitgliedern sind gänzlich optional. Sofern ihr eurem Charakter jedoch nützliche Vampir-Fähigkeiten spendieren, somit leichteres Spiel während der fordernden Haupt-Quests haben wollt, ist euch dringend ein Besuch bei Onda im Glacier Hotel, Mrs. Thorn im The Dead Cafe und den anderen, insgesamt sechs Klan-Kontaktpersonen anzuraten, um eure Fähigkeiten auszubauen.

Wer allerdings den Schwierigkeitsgrad auf den niedrigsten Wert Casual herunterschraubt, aktiviert fast schon einen Cheat-Modus. Kämpfe werden darin kinderleicht – anzuempfehlen ist dieser einfachste der insgesamt vier Schwierigkeitsstufen nur jenen, die sich allgemein mit First-Person-Action-Spielen schwertun. So, und ausschließlich entlang der Haupt-Quests entlanggehangelt, könnt ihr Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 in 20 Stunden oder sogar weniger durchspielen. Genießer*innen bringen allerdings ein deutlich größeres Zeitbudget mit.

Lesetipp: Vampire: The Masquerade gibt’s auch als schaurige Visual Novels

Für meinen Test zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 habe ich fast 40 Stunden investiert, bevor der Abspann über den Bildschirm rollte. Gespielt habe ich auf dem Schwierigkeitsgrad normal, neben der Hauptquests habe ich mich außerdem jeder einzelnen Nebenmission gewidmet. Bedenkt allerdings: Für den Test habe ich deutlich schneller gespielt, als ich es üblicherweise tue. In meinem üblichen, deutlich langsameren Spieltempo, hätte ich schätzungsweise locker 45 Stunden oder mehr benötigt.

Den drei verschiedenen Sammelgegenständen – St. James-Kreuze, Anarchen-Markierungen und Überwachungskameras – habe ich mich eher beiläufig gewidmet. Wer neben Haupt- und Nebenquests jedoch auch noch jeden einzelnen dieser in ganz Seattle verteilten Collectibles aufsammeln möchte, sich zudem für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Zeit nimmt, könnte sogar die 50-Stunden-Marke knacken. Oder ihr kramt das erste Bloodlines hervor, mit dem ihr mindestens 20 Stunden beschäftigt seid.