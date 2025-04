Vergesst Kingdom Come: Deliverance – in “schweinischen” Rollenspiel-Wahnsinn auf Steam reinspielen

Wer es auf spielerisch hochwertige Rollenspiele in einem Mittelalter-Setting abgesehen hat, kommt dieser Tage kaum um ein Kingdom Come: Deliverance 2 drumherum. Dafür steht nicht nur eine durchschnittlich „sehr positive“ Steam-Bewertung, ein amtlicher 88er-Metascore, sondern auch unsere eigene 4P-Testbewertung konnte sich sehen lassen.

Wer indes bereits den hinterletzten Winkel des Open-World-Action-RPGs erforscht hat, sollte sich bereitmachen für ein wahrlich „schweinisches“ Rollenspiel mit starker Survival-Komponente, das auch einem Schweinchen namens Babe oder Miss Piggy gefallen würde. Denn vor Kurzem hat Developer CrownForge Studio eine spielbare Demo zu Medieval Pig veröffentlicht – einem kommenden Mittelalter-RPG mit Oink-Oink-Faktor.

Medieval Pig: Das schön speckige Rollenspiel

Erst vor wenigen Tagen wurde die spielbare Testversion des Open World-Rollenspiels Medieval Pig auf Steam veröffentlicht – und der Titel ist tatsächlich Programm. Offenbar als gewöhnliches Hausschwein, das „aus seinem Zuhause entführt und irgendwohin verschleppt wurde“, so die dazugehörige Beschreibung, verschlägt es euch ins Mittelalter. Leider krankt dieses Schweinchen an Gedächtnisschwund, und wer verantwortlich ist für eure Entführung, ist ebenfalls unbekannt.

Trailer zur Demo von Medieval Pig:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als vierbeiniger Held in dieser etwas anderen Rollenspiel-Demo liegt es an euch, rund 15 Quests zu bestehen. Falls ihr vor dem Download nach ganz unmittelbaren Eindrücken Ausschau haltet, was euch mit diesem RPG der nutztierischen Art erwartet, können wir euch nur den oben verlinkten Trailer anbieten. Im Verlauf der genau einer Minute und 20 Sekunden geht’s mit dem domestizierten Paarhufer aus der Third-Pigperson-Perspektive mit Schwert, Schild und Helm gegen wehrhafte Schergen in den Nahkampf.

Lesetipp: Kingdom Come: Deliverance 2 im Test – Rollenspiel-Gigant, der stundenlang fesselt

Aber auch wird euch nahe gebracht, wie das mit Quests und Crafting in Medieval Pig funktioniert – was mitunter zu einem kuriosen Bewegtbild wie bei Sekunde 32 führt, wo das Schwein nach Menschenart mit Hammer und Amboss zugange ist. Ihr merkt schon: In diesem Säugetier steckt fast mehr Mensch als Schwein.

Weitere Infos zu Medieval Pig

Besonders halsbrecherisch geht’s im Trailer dann ab Sekunde 40 zur Sache. Dann nämlich wechseln schweinischer Protagonist und musikalische Untermalung in den Actionmodus, und ihr werdet Augenzeuge, wie das Borstenvieh Wildtiere wie Wölfe, einen Menschen, und, ja, sogar untote Skelettkrieger, nach allen Regeln auseinandernimmt. Da kann wie bei Minute eins, Sekunde eins auch schon mal eine Explosion für dicke Luft sorgen.

Okay, zugegeben: Dass Medieval Pig einem Kingdom Come: Deliverance 2 auch nur im Entferntesten das Rollenspiel-Wasser reichen kann, darf stark angezweifelt werden. Aber für spaßigen Kurzweil könnte diese Probeversion auf Steam allemal herhalten. Apropos Spielenswertes auf Valves Vertriebsplattform: Eine legendäre Shooter-Reihe gibt’s auf Steam für wenige Tage besonders günstig.

Quellen: Steam / CrownForge Studio, YouTube / @MedievalPig