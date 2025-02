GTA Vice City auf der Dreamcast? Ein Fan-Projekt macht’s möglich

Fans von Grand Theft Auto kribbelt es mehr und mehr in den Fingern: Viele können es kaum noch erwarten, bis sie ihr Weg wieder nach Vice City führt und sie in GTA 6 wieder durch die an Miami angelehnte Stadt laufen, cruisen oder radeln können.

Diesen Drang verspürt wohl auch ein Kollektiv an Programmieren, die sich zum Ziel gesetzt haben, ältere GTA-Titel zu portieren – und zwar auf eine Konsole, die fast schon in Vergessenheit geraten ist. Erste Videos zeigen, dass die ungewöhnliche Version von GTA Vice City zwar läuft, aber noch in einem sehr frühen Stadium ist.

GTA Vice City: Zweites Projekt der Dreamcast-Enthusiasten

Bereits im vergangenen Jahr hat das passionierte Team um den Entwickler mit dem Akronym SKMP mit GTA 3 Spiel aus der beliebten Action-Shooter-Reihe portiert – und zwar für die Sega Dreamcast. Die letzte Konsole für den einstigen großen Nintendo-Rivalen kam im Jahr 1998 heraus, verschwand aber schon relativ bald nach der Ankündigung der PlayStation 2 in der Versenkung.

Seht hier das erste Video zu GTA Vice City auf der Sega Dreamcast

Dass die Dreamcast aber keine Freunde gehabt hätte, wäre unfair zu sagen – was auch das Projekt von SKMP und seinen Leuten verdeutlicht, die jetzt GTA Vice City auf der Konsole zum Laufen gebracht haben. Ein erstes Video weist zwar starke Ruckler, grafische Unvollkommenheiten und kein Ton auf – aber es läuft. In einem weiteren von SKMP auf dessen Twitter-Kanal veröffentlichten kurzen Video gibt es dann auch Ton – und einen heißen psychedelischen optischen Effekt bei der Autofahrt.

Dem GTA 3-Port zollte letztes Jahr auch der ehemalige Entwickler von Rockstar Games, Obbe Vermeij, Respekt. Die ersten Monate der Entwicklung von GTA 3 seien sogar auf der Dreamcast gelaufen, verriet er. Vice City hingegen erschien 2002 – nachdem längst die Produktion von Segas Abschiedskonsole eingestellt wurde

GTA Vice City auf der Dreamcast also vor GTA 6? Wäre ein ambitioniertes Vorhaben. Dass die Truppe und SKMP aber mittlerweile Erfahrung darin hat, haben sie letztes Jahr bewiesen. Wie der GTA 6-Trailer im guten alten Polygon-Look der frühen 2000er und dessen Vice City ausgesehen hätte, könnt ihr hier entdecken.

