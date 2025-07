Verstecktes PS5-Update überraschend veröffentlicht – so könnt ihr es herunterladen

Mit einem brandneuen PS5-Update meldet sich Sony jetzt zurück und spendiert seiner Spielekonsole etwas frischen Wind in Form von Verbesserungen für das System. Doch Moment mal, warum wird es denn nicht einfach wie gewohnt auf eurer Konsole aufgespielt?

Aktuell müsst ihr den Patch mit der Versionsnummer 25.05-11.60.00 zumindest händisch herunterladen, wenn ihr von ihm profitieren wollt. Dafür ist ein kleinerer Umweg nötig, den wir euch im Folgenden verraten. Und auch, was sich hinter dem Update für die PlayStation 5 verbirgt, behalten wir natürlich nicht für uns.

Zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages ist es noch nötig, euch das jüngste PS5-Update per Hand auf eure Spielekonsole zu ziehen. Dafür geht ihr ganz einfach in die Einstellungen und navigiert euch wie folgt zum Ziel:

Öffnet die Einstellungen. Sucht nach dem Unterpunkt „System“. Hier entscheidet ihr euch für den Reiter „Update und Einstellungen der Systemsoftware“

Seid ihr dort angelangt, findet ihr in der Regel an oberster Stelle die Information, dass ein neues Systemupdate für die Software eurer PlayStation 5 zur Verfügung steht. Wählt es an entsprechender Stelle aus und ladet es herunter, ehe ihr es im Anschluss installieren könnt.

Mit der Aktualisierung nimmt Sony dem offiziellen Changelog zufolge, den ihr auf der Webseite des Herstellers findet, mal wieder ein paar Verbesserungen an der Leistung und der Stabilität des Systems vor. Was damit ganz genau gemeint ist, geht allerdings nicht aus den Notizen hervor, frische Features braucht ihr jedenfalls nicht erwarten.

Ein typisches PS5-Update also, wie wir es in der Vergangenheit schon oft serviert bekamen. Anders sieht das natürlich bei der PlayStation 6 aus, die mit geballter Grafik-Power ein neues Level erreichen will. Doch bereits im Vorfeld ihres vermuteten Releasezeitraums gibt es einen Streitpunkt, der potenziellen PS6-Käufern schon jetzt große Sorgen bereitet.

Quellen: Sony / PlayStation