Steam: 11 neue Spiele diese Woche – kultige Star Wars-Action schon heute

Die 1-Millionen-Eure-Frage für alle Star Wars-Fans: Welchem (un)beliebten Charakter aus einer weit, weit entfernten Galaxis werden solche Worte ewiger Weisheit wie „Michse sprechen!“ oder „Das sozusagen kann man so sagen“ zugeschrieben? Wer jetzt an Yoda denkt, liegt grammatikalisch nicht ganz falsch, personell aber schon: Der Gungan Jar Jar Binks hat nicht nur im Kinofilm Star War: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung aus dem Jahre 1999 den Sternenkrieg neu sortiert.

Auch im erneut erscheinenden Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles dürft ihr in die Schlappohren des tollpatschigen Aliens kriechen, sozusagen. Der Action-Titel aus dem Jahre 2000, der jetzt von Aspyr (Tomb Raider 1 – 3 Remastered, Soul Reaver 1 & 2 Remastered) nochmal neu herausgebracht wird, ist nur einer von insgesamt 11 Neuerscheinungen diese Woche auf Steam, die eurer Aufmerksamkeit (und Lebenszeit) wert sein könnten. Wir stellen euch die Neuerscheinungen im Schnelldurchgang vor.

11 neue Spiele auf Steam – in der 4. Kalenderwoche 2025

Spiel 1 von 11: Rally Mechanic Simulator: Den Lebenstraum, als Mechaniker*in für Rallye-Rennboliden durchzustarten, erfüllt euch diese Simulation von Play2Chill. Haltet ihr dem Zeitdruck stand, und schafft es, die Schrottkarren wieder fahrbereit für den Asphalt zu schrauben?

Spiel 2 von 11: Norio Kago: The Grudged Domain sollten sich Survival-Horror-Freund*innen genauer anschauen. Mit bis zu vier Spieler*innen tretet ihr gegen übernatürliche Wesen aus der japanischen Folklore an – sofern ihr euch in das Action-Adventure von Developer Toydium traut.

Spiel 3 von 11: Mit Sword of the Necromancer: Resurrection bekommt ihr ein 3D-Remake des Action-Rolllenspiels hinterhergeworfen – inklusive überarbeiteter Grafiken und Gameplay-Mechaniken. Wer auf Dark Fantasy und actiongeladene RPGs steht, sollte reingucken, was Grimorio of Games hier gezaubert hat.

Spiel 4 von 11: Final Fantasy 7 Rebirth bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung. Aber doch: Letztes Jahr konnte das Remake auf der PlayStation 5 königliche Testwertungen absahnen – und auch im 4P-Test von FF7 Rebirth war eine amtliche 9.5er-Wertung drin. PC-Spieler*innen tauchen ab dem 23.01.2025 in das legendäre Rollenspiel von Square Enix ein.

Spiel 5 von 11: Dreamcore könnte ein Leckerbissen für Freund*innen von Walking Simulators sein. Aus der Bodycam-Perspektive erforscht ihr eine befremdlich sterile Welt, entdeckt nach und nach Risse in der Realität. Wer mit der Kaufentscheidung noch unsicher ist, schiebt Montraluz diskret eine kostenlose Demo hinüber.

Spiel 6 von 11: Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles hat vielleicht innerhalb der Krieg der Sterne-Community seine Gefolgschaft – die zeitgenössischen Testwertungen fielen indes eher mittelprächtig aus. Sei’s drum: Das arcadige Hack and Slash bringen die Remaster-Expert*innen von Aspyr jetzt zurück – und auch ein Jar Jar Binks mischt diesmal als spielbarer Charakter mit.

Da sind sich alle einig: Jar Jar Binks ist der beste Star Wars-Charakter – und hat als Sith Lord Darth Jar Jar die Geschicke der Prequel-Trilogie gelenkt, richtig? Okay, vielleicht auch nicht …

Spiel 7 von 11: Dead of Darkness: Wer auf Survival Horror einerseits steht, andererseits mit kosmischem Horror à la H.P. Lovecraft etwas anfangen kann, sollte in die Retro-Pixelei von Retrofiction Games hineinschnuppern – was dank einer kostenlose Demo gangbar ist.

Spiel 8 von 11: Airships: Lost Flotilla versteht sich als Steampunk-Autoshooter – was erstmal verwirrend klingt, letztlich schlicht ein Action-Roguelike meint. Mit den Vorgängerinnen Airships: Conquer the Skies und Airships: Heroes and Villains konnte Solo-Entwickler David Stark bereits „sehr positiv“ bis „äußerst positiv“ bewertete Spiele auf Steam abliefern.

Spiel 9 von 11: Synduality Echo of Ada von Game Studio Inc. sieht auf den ersten Blick wie ein wuchtiger Extraction-Shooter aus. Auf den zweiten Blick fallen die „ausgeglichenen“ Bewertungen aus dem Advanced Access auf. Wer aber auf Mechs, Science-Fiction und Shooter-Kost steht, könnte nochmal genauer hinschauen.

Spiel 10 von 11: The Quinfall eignet sich für jene Klientel, die massige Zeit in die Open World eines MMORPGs versenken möchte. Developer Vawraek Technology Inc. verspricht einzigartige Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und dutzende, verschiedene Klassen.

Spiel 11 von 11: Mark of the Deep: Ihr tragt Totenkopf-Kopftücher, wisst, dass Pirates of the Caribbean zuerst ein Freizeitpark-Fahrgeschäft, und dann ein Film mit Johnny Depp war? Dann solltet ihr womöglich mit Entwicklungsstudio Mad Mimic in See stechen – wenn diese Genre-Mixtur Metroidvania mit Soulslike und Roguelike vermischt.

Puh, das waren sie also, die elf Neuerscheinungen diese Woche auf Valves Vertriebsplattform Steam, auf die ihr ein Auge behalten solltet. Was sagst du dazu Jar Jar? „Oh, ja natürlich! Also, das stinkt ziemlich miefig!“, flötet uns der Gungan zu. Tja, hätten wir lieber nicht gefragt … Apropos fragen: Welche 8 Spiele für die Nintendo Switch 2 bereits angekündigt wurden? Erfahrt ihr in unserer feschen Übersicht.

