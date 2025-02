„Total Chaos“: Danke Steam, dass du uns Fans dieses und 3 weitere Horror-Highlights bescherst

Eigentlich würden wir jetzt alle gerne Resident Evil 9 spielen, oder? Aber Capcom nimmt sich eine Extraportion Zeit, um uns den neunten Hauptteil der Gruselei aufzutischen. Wer das schönste Hobby der Welt am liebsten in der Gefühlsfarbe Horror hat, muss dieser Tage aber nicht schluchzend vor dem Bildschirm zusammenbrechen – übertrieben gesagt. Beim Steam Next Fest winken nämlich gleich vier spielbare Demos, die sich Survival-Horror-Freunde nicht entgehen lassen dürfen.

Aber Achtung: Diese Spiele sind nichts für die Zartbesaiteten unter euch – was ja keine Schande ist. Wer aber Horrorspiele mag – egal, ob psychologisch, mit starker Story, im Mehrspieler-Modus oder doch nach klassischer Survival-Horror-Bauart – sollte jetzt aufmerken.

Post Trauma & Total Chaos: Survival-Horror wie eine Reise ins Herz der Finsternis

Fangen wir mit altvertrautem Survival Horror an: Post Trauma wird bei Raw Fury erscheinen (Call of the Sea, Kathy Rain 2: Soothsayer), verneigt sich vor altehrwürdigen Genre-Klassikern wie Resident Evil oder Silent Hill. Die Demo steckt euch in die Uniform von Roman, „einem geplagten Zugschaffner, der nach einer Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht“, wie es in der Beschreibung auf Steam heißt.

Alleine der Trailer zu Post Trauma erinnert in seiner Machart, Präsentation und Monsterdesign an einen Genreklassiker wie Silent Hill 2. Die Vermengung unterschiedlicher Spielstile soll diesen Gruselvertreter aber noch mal von der Konkurrenz abheben.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer Horrorspiele mag, ober lieber immersiv in der Ego-Perspektive eintaucht, für die oder den könnte Total Chaos von Trigger Happy Interactive eine lohnende Demo sein. Das Spiel verschlägt euch auf eine unheilvolle Insel, wo euch ein geheimnisvoller Funkspruch sozusagen ins Herz der Finsternis lockt – und stillgelegte Minen hinab. Atmosphärisch jedenfalls wirkt Total Chaos dicht und spannend gebaut.

Wem der Developer Trigger Happy Interactive etwas sagt, hat sich nicht verhört. Der Developer veröffentlichte 2023 den im besten Wortsinn durchgeknallten Boom-Shooter Turbo Overkill – der Stand heute fast 5.500 zumeist „äußerst positive“ Rezensionen auf Steam vorzuweisen hat.

Auch empfehlenswert: Ebenfalls auf Steam warte auf Soulslike-Fans jetzt ein besonderer Leckerbissen

Radiolight & Hauntsville: Ein vermisstes Kind und abgespacte Western-Action auf Steam

Anscheinend abseits von Übernatürlichem erschaudert ihr bei der Demo zu Radiolight. Als Polizist Ethan müsst ihr nach dem Verschwinden eines Kinds jeder erdenklichen Spur folgen, um den vermissten Elliot Laire aufzustöbern.

Auch in diesem Abenteuerspiel locken euch wieder mysteriöse Funksprüche immer tiefer ins Ungewisse – und in die Wildnis eines Nationalparks. Dank einer schick stilisierten Grafik, sieht Radiolight irgendwie zeitlos aus, wenn ihr aus der Ego-Perspektive heraus eure Ermittlungen in diesem 80er-Jahre-Thriller vorantreibt – beweist auch nachstehender Trailer.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begegnet ihr eurem Überlebenskampf lieber im Mehrspielermodus, solltet ihr die Demo zu Hauntsville auf eure Festplatte schaufeln. Als namenloser Reisender verschlägt es euch in eine Geisterstadt, wo offenbar die Höllenbrut tobt – und auch schon mal eine abgestürzte, fliegende Untertasse aus dem Acker ragt.

Anders gesagt: Wer was mit – flapsig gesagt – Cowboyfilmen anfangen kann, Freude am Hochziehen einer eigenen Hütte hat, und sich an einem bunten Genre-Mischmasch wie „Cowboys & Aliens“ erfreuen kann, sollte bei Huntsville von Entwickler Michael Janisch reinschnuppern. Ist übrigens auch im Einzelspielermodus möglich.

Apropos Spiele auf Steam: Zwei Stunden verbringen wir im Rollenspiel Gothic Remake, denn die kostenlose Demo ist startklar.

Quellen: Steam / Raw Fury, Apogee Entertainment, Iceberg Interactive, indie.io, YouTube / @PlayStation