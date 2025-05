Vier Nintendo Switch-Spiele jetzt „gratis“ – Neuzugänge im Online-Abo

Einer der Vorteile eines Nintendo Switch Online-Abonnements ist die Möglichkeit, auf eine Auswahl diverser Retro-Spiele zugreifen zu dürfen. Das Basispaket ohne Erweiterungspass beinhaltet dabei Games aus dem Kader des NES, Super NES und des Game Boy.

Letztere Konsole schippt nun gleich vier Spiele auf einmal in den Vorteilskatalog der Mitgliedschaft. Steht euch dieser zur Verfügung, dürft ihr euch die Klassiker also ab sofort kostenlos zu Gemüte führen.

Nintendo Switch Online mit weiteren Game Boy-Spielen

Das Eintreffen der neuen Spiele für Switch Online-Kund*innen hat Nintendo unter anderem mit einem Video auf YouTube angekündigt, in dem die Titel knapp vorgestellt werden. Zuerst findet dabei Survival Kids, in Europa als Stranded Kids bekannt, Erwähnung. Wenig überraschend bewegt sich das ursprünglich im Jahre 199 für den GameBoy erschienene Spiel im Survival-Genre und verlangt von euch, Stats wie Hunger und Müdigkeit im Blick zu behalten, während ihr eine der Zivilisation ferne Insel erkundet und dort für das Überleben wichtige Gegenstände aus Fundstücken zusammenbastelt.

Hier das erwähnte Video:

Daneben haut Nintendo Gradius: The Interstellar Aussault aus Dankbarkeit für eure Abo-Zahlungen in eure Bibliothekt. Es handelt sich dabei um einen 2D-Sidescroller-Shooter im frischen Game Boy-Grün, bei dem ihr ein Raumschiff durch eine futuristische Welt steuert und Geschosse ballert, was das Zeug hält. In Europa erfolgte der Release des zweiten Teils der Gradius-Reihe im Jahre 1992 unter dem Namen Nemesis II: The Return of the Hero.

Unter anderem mit Oldschool-Kirby-Puzzler

Mit The Sword of Hope bekommt ihr als NSO-Abonennt*in ein textbasiertes Rollenspiel mit klassischer Fantasy-Prämisse geliefert. Ihr übernehmt die Rolle von Prinz Theo, dessen Vater von einem bösen Drachen korrumpiert wird und leitet ihn auf seine Quest, das Königreich von den Einflüssen der bösen Kreatur zu befreien. Spieler*innen konnten 1991 zum ersten Mal in diese Geschichte eintauchen, jetzt gibt es sie auch auf der Nintendo Switch zu erleben.

Die Erstveröffentlichung von Kirby’s Star Stacker ist mit der Datierung auf das Jahr 1997 noch nicht ganz so alt, erfährt allerdings dasselbe Schicksal. In dem Puzzle-Spiel müsst ihr Blöcke bei ihrem Fall in ein Raster verschieben, um gleiche Bausteine zu verbinden und so Punkte zu erhaschen.

Auch mit der nächsten Konsole der japanischen Videospielfirma werdet ihr natürlich Zugriff auf diese vier Retro-Perlen und den Rest der NSO-Bibliothek erhalten. Dazu gibts auf der Nintendo Switch 2 außerdem GameCube-Spiele als Zusatz für den Abo-Dienst, wie man kürzlich verraten hat.

