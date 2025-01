Neuer Ego-Shooter auf Steam: wie schlagkräftige Kombi aus Half-Life und Condemned

Wenn Entwickler*innen in unserer hart umkämpfen Informationsgesellschaft eine Messerspitze Aufmerksamkeit abbekommen wollen, wird gerne wild im Buzzword-Salat gerührt. Wir können’s gerade kleineren Developern nicht verübeln. Die Macher*innen des kommenden Ego-Shooters Deficit nennen als Inspirationen zwei große Genre-Vertreter: Half-Life und Condemned.

Dass uns mit einem Deficit kein nächstes Half-Life bevorsteht, dürfte sonnenklar sein. Warum Freund*innen knüppelharter Action diesen First-Person-Shooter trotzdem in ihre Wunschliste auf Steam kippen sollten, demonstriert ein brühwarmer Veröffentlichungs-Trailer – mit bildgewaltigen Knalleffekten.

Veröffentlichungs-Trailer zum Ego-Shooter Deficit veröffentlicht

Dieser am 10. Januar dieses Jahres auf YouTube hochgeladene Announcement-Trailer zu Deficit beginnt mit einer Panorama-Ansicht, in der ein einsamer Wolkenkratzer in den Himmel ragt – ähnlich wie damals die Zitadelle in City 17. Danach geht’s mit Meuchelpuffer im Anschlag durch zweckmäßige, unterkühlt wirkende Schlauchgänge; eine bunt leuchtende, außerirdisch anmutende Flora – und ungefähr ab Sekunde 45 bricht dann die Hölle los. Die gezeigten Faustkämpfe, aber auch Konfrontationen mit allerlei Schusswaffen, verdeutlichen, wieso die Macher*innen von einem „Nahkampf im Stil von Condemned“ sprechen.

Aber seht selbst, wenn im nicht mal eineinhalbminütigen Trailer brachiale Action auf euch einprasselt:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls euch das Gezeigte zusagt: Auf Steam könnt ihr Deficit bereits in eure Wunschliste gießen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde auf Valves Vertriebsplattform zwar noch nicht angegeben, dafür grabt ihr bereits heute den Vorgänger-Titel von ITEM42 aus. Perish ist ebenfalls ein rauer Ego-Shooter für bis zu maximal vier Spieler*innen, in dem ihr euch mit Waffengewalt gegen eine Höllenbrut erwehrt. Immerhin etwas mehr als 300 Steam-Rezensionen, die „größtenteils positiv“ ausfallen, zeigen: Bei Item42 sollten Shooter-Enthusiasten die Lauscher spitzen.

Zumindest auf Reddit zeigen sich nicht wenige Spieler*innen mit Wortmeldungen wie „Oh, das sieht verdammt cool aus“ oder „Kommt auf meine Wunschliste. Sieht fantastisch aus. Condemned hat mir immer gefallen“. Wer Dauer-Action im Stile eines Serious Sam goutiert, sollte sich ein Perish also mal genauer anschauen. Apropos Shooter-Sammy: Faros Interactive hat teilweise sogar an den Shootern mitgearbeitet – und wagt mit seinen neuen Titel Invariant ebenfalls den Half-Life-Vergleich.

Quellen: Reddit / @Kromenoi, @archaelleon, @Loose_Package7103, YouTube / @Item42