Noch vor Doom: The Dark Ages – den ersten Teil bekommt ihr jetzt unverschämt günstig

Mit Doom: The Dark Ages steht schon in wenigen Tagen der wohl wildeste Shooter der jüngeren Vergangenheit an der Türschwelle. Den Anfang fand die genreprägende Reihe schon im Jahr 1993, ehe sie 2016 mit dem ersten Teil der gänzlich neuen Trilogie einen Reboot feierte.

Habt ihr dank der Promotion und den ersten Einblicken zu The Dark Ages Blut geleckt und wollt noch vor der Veröffentlichung des dritten Teils einen Einstieg finden, bekommt ihr dazu jetzt eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Doom aus 2016 gibt es gerade zu einem fast schon unverschämten Preis.

Doom: The Dark Ages – Hier zahlt ihr für Teil 1 gerade weniger als für einen Döner

Mit dem vor fast zehn Jahren erschienen Reboot der Doom-Reihe hat Bethesda den Weg für einen weiteren Meilenstein im Shooter-Spektrum geebnet. Habt ihr Lust, die Reihe – bestehend aus Doom, Doom: Eternal und dem am 15. Mai erscheinenden dritten Titel, The Dark Ages – von Anfang an zu durchleben? Dann solltet ihr euch beeilen und einen Blick in den Spiele-Shop von GOG werfen. Hier zahlt ihr für Teil 1 aktuell läppische 3,69 Euro statt der sonst fälligen 18,29 Euro.

Euch erwartet der Anfang der frischen Trilogie, in welcher der Doomslayer die finstere Forschungsanlage der Union Aerospace Corporation auf dem Planeten Mars von diabolischen Dämonen auf möglichst brutale Art und Weise befreit. An Explosionen und Blutspritzern wird nicht gegeizt, während die düstere Stimmung atmosphärisch perfekt in Szene gesetzt wird. Untermalt wird das ganze von einem knallenden Heavy Metal-Soundtrack aus der Feder des legendären Komponisten Mick Gordon, während ihr euch nur so durch die Monsterhorden ballert.

Lesetipp: Neues Doom schockt Fans mit seinen Systemanforderungen – „Ich habe wirklich Angst“

Dabei steht euch ein ganzes Arsenal an explosiven Waffen zur Verfügung, die Shooter-Sympathisanten liebäugeln lassen dürften. Bei dem Titel handelt es sich tatsächlich um ein eigenständiges Spiel anstelle eines Remakes, womit Doom aus 2016 den ersten großen Teil seit Doom 3 und einen Neustart für die gesamte Reihe markiert. Wenn ihr also noch in das Doom-Universum einsteigen wollt, ehe die Dämonen in Dark Ages verrücktspielen, ist dies der optimale Startschuss für euch.

Bei dem Angebot von GOG handelt es sich sogar um die DRM-freie Version des Spiels. Zum Preis von nicht einmal vier Euro könnt ihr wenig falsch machen – außer euch zu lange Zeit zu lassen, denn der Deal gilt nur noch bis zum 16. Mai. Dann kommt auch schon Doom: The Dark Ages – das ihr unter bestimmten Bedingungen sogar kostenlos abstauben könnt.

Quellen: GOG