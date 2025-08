Vor PlayStation 5-Release: Düsterer Grafikkracher überrascht mit neuem Modus

In nur einer Woche erscheint Hellblade 2: Senua’s Saga endlich auch für die PlayStation 5, sprengt die Ketten der bisherigen Konsolenexklusivität für Xbox Series X|S.

Mehr als ein Jahr nach dem ursprünglichen Release erscheint die nicht nur bildlich düstere Grafik-Sensation aber nicht nur als bloßer Port, sondern als sogenannte Enhanced Edition. Die anderen Plattformen werden zeitgleich mit einem entsprechenden Update versorgt, das gleich mehrere neue Inhalte enthält.

Hellblade 2: Das erwartet euch in der Enhanced Edition

Wie ein Post auf Steam verrät, bringt die Enhanced Version von Hellblade 2: Senua’s Saga passend zum Namen eine neue Grafikeinstellung mit, die das ohnehin schon visuell prächtige Spiel noch hübscher machen soll. Steam Deck-Nutzer*innen dürfen ebenfalls frohlocken, da es Ninja Theory nun endlich gelungen ist, euch auch unterwegs eine rundum gelungene Erfahrung zu bieten.

Lesetipp: So läuft Hellblade 2 aktuell auf dem Steam Deck

Es steckt aber noch mehr in der Enhanced Edition: So soll die Seuche aus dem ersten Teil zurückkehren, die sich mit jedem Bildschirmtod verschlimmert, um eure Reise endgültig zu beenden, falls ihr oft genug scheitert. Außerdem bekommt der Foto-Modus ein paar neue Werkzeuge, damit ihr noch hübschere Bilder schießen könnt. Und schlussendlich findet noch ein völlig neues Feature seinen Weg ins Spiel.

Neuer Modus mit Entwickler*innen-Kommentaren vorgestellt

So dürft ihr in der Enhanced Version von Hellblade 2 rund vier Stunden Kommentaren der Entwickler*innen, Schauspieler*innen und Mitarbeitenden lauschen, die euch während des Spielens erklären, was sie sich etwa bei dem Design dieses Ortes oder dieses Kampfes gedacht haben. Ein erster Einblick, wie genau das aussieht, genauer gesagt wie es sich anhört, teilte man jetzt auf dem offiziellen Twitter-Account des Studios.

Dort verrät euch Sahan Sepehr, Teil der sogenannten Expert Production bei Ninja Theory, was euch im neuen Modus von Hellblade 2 erwartet. Einziger Wermutstropfen: Das frische Feature könnt ihr erst nutzen, wenn ihr das Spiel einmal abgeschlossen habt. Für Besitzer*innen auf der Xbox Series X|S und dem PC wohl kein Problem, da sie Senuas zweites Abenteuer bereits erlebt haben dürften.

Geht ihr jetzt auf der PlayStation 5 zum ersten Mal auf die düstere Reise geht, müsst ihr die rund acht Stunden lange Geschichte aber erst hinter euch bringen, bevor ihr hinter die Kulissen spähen dürft. Unser Test zu Hellblade 2: Senua’s Saga klärt derweil, was ihr vom Sequel ganz unabhängig von der Enhanced Edition erwarten könnt.

Quelle: Twitter /@NinjaTheory