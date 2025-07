Vorsicht, Hitze: Mit diesen 5 Tipps kühlt ihr eure Konsolen & PCs ganz einfach & effektiv

Die derzeitig herrschende Hitzewelle macht nicht nur uns oder unseren liebsten Vierbeinern das Leben zur buchstäblichen Hölle: Im Fegefeuer der tropischen Temperaturen brennt auch unserer heißgeliebten Hardware schnell einmal die Sicherung durch. Doch zum Glück gibt ein paar simple Tipps, die PC, Smartphone und Konsolen kühl halten.

Keine Sorge: Ihr müsst dafür weder an einen Ort auf der Südhalbkugel des Erdballes ziehen, noch alle halbe Stunde mit Coolpacks aus dem Tiefkühler um euch feuern. Ein paar einfache Handgriffe und ein kühler Kopf reichen völlig aus, um die Nintendo Switch, die PS5 oder auch euer Smartphone vor dem Hitzestau zu retten.

Wenn die Hitze zum Hardware-Härtetest wird: Diese 5 simplen Tipps helfen euch, cool zu bleiben

Schlagen die Thermometeranzeigen im Hochsommer in den feuerroten Bereich aus, kann das unsere technischen Geräte schnell einmal überfordern. Die Folge: Die internen Belüftungssysteme kommen nicht mehr mit der Kühlung hinterher, ein Hitzestau, vor dem jetzt mitunter Nintendo bei der Switch 2 warnt, ist das unvermeidbare und nicht gerade geringfügig schädliche Schicksal. Damit es gar nicht erst so weit kommt und ihr trotzdem Stunden voller Spielspaß im Sommer vor der PlayStation, der Xbox und dem PC verbringen könnt, gilt es, ein paar einfachen Empfehlungen zu vertrauen.

#1 Sorgt für ein schattiges Plätzchen

Ihr habt es wahrscheinlich bereits erahnt, aber der wohl wichtigste Tipp direkt vorweg: Sorgt dafür, dass es eure Konsole, euer PC und auch euer Smartphone oder jedwedes andere, technische Gerät, im Sommer schattig hat und möglichst wenig Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Dabei ist nicht nur der Lichteinfall entscheidend: Stellt die Daddelkiste idealerweise nicht direkt an eine Wand, damit die Luftzirkulation ausreichend gegeben ist.

Achtet außerdem darauf, dass nicht zu viele andere Geräte in unmittelbarer Nähe laufen und auch die richtige Unterlage, die bestenfalls wenig Wärme speichert, ist entscheidend. Doch Vorsicht: Zu kühl mögen es Spielekonsole, Smartphone und Co. ebenso wenig. Zu niedrige Temperaturen können der Elektronik genauso zusetzen.

#2 Vermeidet Discs und greift zu digitalen Spielen, wenn ihr könnt

Was wie ein Märchen klingt, das euch die Publisher erzählen wollen, um endlich eine Rechtfertigung für den Trend, Spiele nur noch digital anbieten zu wollen, parat zu haben, ist tatsächlich ein guter Tipp gegen Hitze in der Konsole. Denn völlig logisch: Eine stundenlang rotierende Disc erzeugt nicht nur lästigen Lärm, sondern – im Sommer womöglich kritisch – auch mehr Wärme.

Während der richtige Standort zwar wesentlich entscheidender sein mag, solltet ihr nach Möglichkeit vermeiden, im Sommer auf Spiele in ihrer physischen Form zurückzugreifen und lieber auf den digitalen Port vertrauen. Ist euch dies nicht möglich, wird die rotierende Scheibe in eurer PlayStation oder eurer Xbox aber keinesfalls den Sargnagel für das Gerät darstellen, denn die Hersteller haben dies bereits bei der Entwicklung einkalkuliert.

#3 Zusätzliche aktive Kühlung und Belüftung

Helfen euch die beiden bisherigen Tipps eher weniger und es fühlt sich noch immer so an, als könntet ihr dank bloßer Hitzeentwicklung auf dem Lack eurer Konsole ein Spiegelei braten, müssen härtere Hilfsmittel aufgefahren und eure Geräte aktiv gekühlt und belüftet werden. Naheliegend ist hier zunächst ein einfacher Tischventilator, der idealerweise auf die heißen Parts eurer Technik und in Richtung der Lüftungsschlitze bläst.

Auf keinen Fall solltet ihr dabei dafür sorgen, dass die heiße Luft nur zurück in das Gehäuse geführt wird. Also achtet auf die richtige Positionierung, denn ihr wollt die Hitze möglichst ableiten. Auch eine Kühlmatte oder ein eigenes, zusätzliches Pad mit eingebauten Mini-Lüftern, das über USB angeschlossen wird, kann hier temporäre Abhilfe schaffen. Solltet ihr doch darauf angewiesen sein, klappt es sogar mit einem eingangs angesprochenen Kühlakku. Dieser sollte jedoch mindestens in ein Handtuch gewickelt werden, damit das Kondenswasser nicht in das Gerät gelangen kann.

#4 Optimalen Luftstrom sicherstellen

Wie aus unseren bisherigen Tipps schon mehrfach hervorgegangen sein dürfte, ist eine optimale Luftzufuhr ebenso wichtig wie die entsprechende Abfuhr der Hitze, die über die dafür vorgesehenen Schlitze in der Konsole oder eurem Computer geschieht. Klar: Diese sollten möglichst frei von Staub, Haustierhaar oder etwaigen anderen Verschmutzungen sein, um einen möglichst breiten Luftstrom zu gewährleisten.

Habt ihr die Konsole bereits etwas länger bei euch herumstehen, kann es sich also lohnen, sie einmal per Schraubenschlüssel von ihrem Gehäuse zu trennen und ordentlich durchzupusten, damit sich der Dreck lockert und das Gerät wieder richtig „atmen“ kann. Während dies bei der PS5 und der Xbox recht simpel sein dürfte, ist bei der Nintendo Switch und ihrem Nachfolger etwas mehr handwerkliches Geschick gefragt. Doch Vorsicht: Schraubt eure Konsole auf keinen Fall auf, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr tut und vor allem dann nicht, wenn ihr noch Garantie auf das Gerät habt, die andernfalls erlischt.

#5 Display-Helligkeit reduzieren und auf Stromfresser verzichten

Tatsächlich hilfreich gegen Hitze sind auch die folgenden, recht unkompliziert zu befolgenden Empfehlungen. So solltet ihr darüber nachdenken, die Display-Helligkeit eures Laptops, Smartphones oder Handhelds zu reduzieren, wenn es draußen höllisch heiß wird. Genauso kann es helfen, am PC die FPS zu begrenzen und auf unnötig viele Bilder pro Sekunde zu verzichten, um eure Grafikkarte und euren Prozessor etwas zu entlasten.

Kühlt das Gerät noch immer nicht ab, so könnt ihr nicht nur am Handy, sondern auch am PC oder der Konsole in den Stromsparmodus wechseln, um etwas Leistung und damit Energie einzusparen. Verzichtet schlimmstenfalls auf besonders leistungshungrige Spiele und Apps, falls ihr merkt, dass die Technik langsamer arbeitet oder gar spürbare Hitzeentwicklung, die jenseits des Verkraftbaren liegen, aufweist.

Hilft noch immer nichts, so kann es sich lohnen, die Kühloptionen eures Gerätes einmal durchzugehen und zu checken, ob es nicht an der Zeit ist, diese auszutauschen. Dies ist bei den meisten PCs und Konsolen wie der PS5 oder Xbox selbst zu bewerkstelligen, bei einem Laptop muss womöglich aber Fachmann oder -frau ran. Wird euer Smartphone beim Zocken viel zu heiß, ist womöglich der Akku nicht mehr ganz fit. Und: Mit welchen vier heißen Hits wir die Hitzewelle bekämpfen und für einen kühlen Kopf sorgen, verraten wir euch an anderer Stelle.

