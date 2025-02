Wann erscheint The Elder Scrolls 6? Fan präsentiert schlüssige Rechnung – „würde so viel Sinn ergeben“

The Elder Scrolls 6 hat von offizieller Seite noch nicht viel mehr als das bekommen, was wir schon vor über sechs Jahren gesehen haben: Einen kurzen Teaser, der lediglich den Schriftzug des Spieletitels und eine beeindruckende Aussicht auf eine pittoreske Landschaft bietet.

Bei dieser könnte es sich einem Leaker zufolge um Hammerfell oder High Rock handeln, in denen der Skyrim-Nachfolger spielen soll. Genaues wissen wir dazu natürlich noch nicht – aufhorchen ließ in der letzten Woche jedoch eine Auktion für den guten Zweck, in der ein Fan einen NPC im Spiel gewinnen durfte. Diese nimmt ein Reddit-User jetzt als Aufhänger, um über den potenziellen Release-Zeitraum zu philosophieren: Und es ergibt überraschend viel Sinn.

The Elder Scrolls 6: Beeindruckend schlüssige Rechnung zum Release-Datum

Wenn die kleinste Ankündigung oder auch nur Leaks zu einem in der Entwicklung befindlichen, jedoch noch längst nicht mit einem Release-Zeitpunkt bedachten Spiel auftaucht, nimmt die Community jeden Krümel dankend auf und kaut ausgiebig darauf rum. Mit der Auktion, bei der Entwicklerstudio Bethesda in Kooperation mit der wohltätigen Make-A-Wish-Foundation die Möglichkeit versteigert hat, gab es aber immerhin mal ein offizielles Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6.

Interessanterweise gab es von fast genau vier Jahren eine ähnliche Aktion der Spieleschmiede um das Elder Scrolls-Universum und Fallout, wie Eastern-Apricot6315 auf Reddit herausstellt. Damals wurde eine NPC-Rolle im Science-Fiction-RPG Starfield zur Auktion freigegeben. „Die Zeit zwischen dieser Ankündigung und dem ursprünglich geplanten Release-Datum von Starfield betrug 20 Monate und zwei Wochen“, stellt der User heraus.

Ein paar Tage mehr oder weniger auf jeden Fall. Geht man diesen exakten Zeitraum von der Elder Scrolls 6-Auktion in die Zukunft, kommt man zum 31. Oktober 2026. Halloween wäre schon ein schönes Datum für eine Spieleveröffentlichung; Eastern-Apricot6315 geht aber noch ein paar Tage weiter.

The Elder Scrolls 6: Wieder der 11.11.?

„Ich denke, der 11. November 2026 würde als Release so viel Sinn ergeben, weil sie [Bethesda, Anm. d. Red.] dieses Datum lieben und es genau 15 Jahre nach Skyrim erscheinen würde.“ Gleichzeitig würde dieses Datum auch fast perfekt mit dem 25-jährigen Jubiläum der ersten Xbox-Konsole zusammenfallen, wie Ifoundthecurve ergänzt. Da Bethesda seit einigen Jahren zum Microsoft-Kosmos gehört, wird The Elder Scrolls 6 das erste Spiel der Reihe werden, das voraussichtlich nicht (und wenn überhaupt, erst einige Zeit später) auf Sonys PlayStation-Konsolen erscheint.

Tatsächlich war auch Starfield für den 11. November 2022 vorgesehen, wurde dann aber um rund zehn Monate verschoben werden. Fans von The Elder Scrolls, die sich seit nunmehr über 13 Jahren in Skyrim vergnügen müssen, dürfte es schmerzen, eine ähnliche Verschiebung auch im neuen Serienteil hinnehmen zu müssen; daher ist Bethesda sicher daran gelegen, keine Verzögerungen in der Spieleentwicklung aufkommen zu lassen.

Die NPC-Auktion hat hingegen mittlerweile ihr Ende gefunden und eine bisher unbekannte Person hat es sich einen guten Batzen Geld kosten lassen, in The Elder Scrolls 6 verewigt zu werden, wie ihr hier nachlesen könnt.

