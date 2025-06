Space Marine 2: Dickes Update sorgt für Jubelsturm von Fans – „ich kriege nicht genug vom Spiel“

Jetzt nicht nachlassen, Soldat*innen, die Tyraniden tun es auch nicht! Ganz im Gegenteil, die Bedrohung durch die Alien-Insekten in Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist jetzt sogar größer als je zuvor.

So lautet zumindest das Narrativ, um euch das frisch gelandete Update schmackhaft zu machen. Das führt einen brandneuen Modus ein, bei dem ihr euch nicht enden wollenden Horden von Tyraniden stellen müsst, um in dem Meer aus Blut und Eingeweiden immer und immer stärker zu werden.

Ab sofort könnt ihr euch nämlich in den sogenannten Belagerungs-Modus (oft auch als Horde-Modus bekannt) stürzen, der jetzt für Warhammer 40.000: Space Marine 2 auf allen Plattformen verfügbar ist. Dabei stellt ihr euch als 3er-Team einer Endlosschleife: Eine PvE-Erfahrung also, in der man euch immer stärker werdende Wellen von Tyraniden entgegenschleudert, während ihr um euer Überleben kämpft. Euer Ziel: So lange wie möglich die imperiale Festung zu verteidigen und nicht ins Gras zu beißen.

Lesetipp: Das sagen Space Marine 2-Fans zum Mod-Support

Damit euch das gelingt, könnt ihr nach jeder Welle gesammelte Punkte für temporäre Verstärkungen ausgeben: Mehr Munition, stärkere Heilung oder auch ein paar zusätzliche Helfer können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Wenn ihr die Story also längst durch und euch auch im PvP-Modus genug ausgetobt habt, könnte euch das neue, kostenlose Update einen guten Grund geben, zu Space Marine 2 zurückzukehren.

Der neue Belagerungs-Modus im Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans sind jedenfalls begeistert, wie sich auch unter dem Trailer zum Belagerungs-Modus zeigt: „Ich kriege nicht genug vom Spiel“, heißt es dort, genau wie „Das Spiel ist wirklich ein kontinuierliches Geschenk. Ich werde den Kauf niemals bereuen“ oder „wundervolles Update, Team. Gratulation, ich hoffe wirklich, es hat sich gelohnt. Macht weiter so mit eurer guten Arbeit!“ Einstimmiger Jubel über das kostenlose Update also.

Kosmetische Inhalte sind auch am Start

Wenn ihr als Dank an die Entwickler*innen von Saber Interactive ein paar Münzen springen lassen wollt, geht das aber auch. Zusätzlich zum Belagerungs-Modus fanden mit dem jüngsten Patch nämlich auch zwei neue kosmetische DLCs ins Spiel. Wer die Ultra oder Gold Edition, alternativ den Season Pass, besitzt, darf sich ohne Extrakosten über zwei neue Skin-Pakete freuen.

Müsst ihr die noch dazu kaufen, werden 9,99 Euro für die White Scars und 4,99 Euro für die Blood Angels fällig – eine gute Möglichkeit, sich für die neue PvE-Erfahrung erkenntlich zu zeigen und zukünftig noch stylisher über das Schlachtfeld zu fegen. Ob Space Marine 2 überhaupt taugt, verrät unser Test.

Quelle: YouTube /Focus Entertainment