Warhammer 40k: Neues Rollenspiel angekündigt – erzählt düstere Geschichte, in der „jede Entscheidung Gewicht hat“

Als Fan des Warhammer 40k-Universums gibt es in jüngster Zeit kaum Grund sich zu beschweren, zumindest was Videospiele angeht. Auch die Zukunft sieht rosig aus, denn die Macher von Rogue Trader melden sich überraschend zurück.

Im Rahmen des Warhammer Skulls-Showcase hat Owlcat Games Nägel mit Köpfen gemacht und Warhammer 40.000: Dark Heresy angekündigt. Kein Sequel zum Ende 2023 veröffentlichten Rogue Trader, sondern ein gänzlich neues Kapitel. Ein deutlich düsteres, so verspricht es das Studio auf dem Blatt Papier. Wir fassen alle Infos für euch zusammen.

Warhammer 40k: Das steckt hinter Dark Heresy

In Dark Heresy schlüpfen wir in die Rolle eines Akolythen der Inquisition. Mit unserem Charakter erleben wir eine Geschichte vor dem Hintergrund der Noctis Aeterna, einem katastrophalen Ereignis im Warhammer 40k-Universum, welches definitiv seine Spuren hinterlassen hat.

Die Story dreht sich mitunter um das Mysterium des sogenannten Tyrannensterns und lässt uns eine sehr buntgemischte Truppe zusammenstellen. Unter anderem ist in der Pressemitteilung die Rede von einem „Wächter-Veteranen von der Todeswelt Catachan“ und einem „vogelartigen Söldner der Kroot“, die uns auf unserem Abenteuer begleiten. Natürlich treffen wir unterwegs auch wieder Entscheidungen, die, wie sollte es anders sein, „garantiert weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen“.

Der Ankündigungstrailer zu Dark Heresy ist bereits atmosphärisch:

https://www.youtube.com/watch?v=mmfu_Spm-6U

Die vielleicht spannendste Neuerung findet sich aber an anderer Stelle. Nein, keine Sorge. Owlcat Games bleibt dem rundenbasierten Kampfsystem mit zahlreichen taktischen Möglichkeiten treu. Allerdings wird es erstmals komplett vertonte Dialoge geben. Im quasi-Vorgänger ist das noch nicht der Fall gewesen.

Release und Plattformen

In Entwicklung befindet sich Warhammer 40.000: Dark Heresy derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für erstgenannte Plattform peilt Owlcat Games die Veröffentlichung auf Steam, GOG und im Epic Games Store an, wodurch ihr am Ende frei entscheiden könnt, auf welcher Plattform ihr spielen möchtet. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 ist erst einmal nicht vorgesehen.

Einen Releasetermin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Interessierte Spieler*innen können aber den Titel schon auf ihre Wunschliste packen. Zudem gibt es eine Möglichkeit, auf der offiziellen Website ein Founder’s Pack zu erwerben, um so die Entwicklung finanziell zu unterstützen.

