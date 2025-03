Warten auf GTA 6: Fan wählt sehr ambitionierte Methode – „bis zum zweiten Trailer“

Da der zweite Trailer zum GTA 6 womöglich bald erscheinen könnte, hat ein besonders ungeduldiger Fan eine drastische Entscheidung getroffen.

Damit die Zeit bis dahin gefühlt schneller vergeht, wollte er bis zur Veröffentlichung keine Nachrichten über das Spiel mehr verfolgen. Tatsächlich könnte dieser Ansatz aus wissenschaftlicher Sicht sogar sinnvoll sein, denn unsere zeitliche Wahrnehmung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

GTA 6: Fans im emotionalen Ausnahmezustand

Ein*e Reddit-Nutzer*in namens stealthynavigator kündigte an, Diskussionen über GTA 6 bis zur nächsten Trailer-Veröffentlichung zu meiden. Im Beitrag dazu hieß es: „Ich werde diesen Sub bis zum zweiten Trailer stumm schalten. Ich denke, dass es die Zeit viel schneller vergehen lassen wird, wenn ich […] eine Pause von allen GTA 6-Diskussionen mache.“

Psychologisch betrachtet könnte dieser Schritt sinnvoll sein. Laut einer Expertin der TU Chemnitz beeinflussen die Anzahl und Intensität von Erlebnissen unsere Wahrnehmung der Zeit. Regelmäßige Routinen können dazu führen, dass diese subjektiv langsamer vergeht. Da viele Fans ständig auf Neuigkeiten zu GTA 6 hoffen und sich dabei in einer Art Warte-Routine befinden, könnte der bewusste Rückzug dies unterbrechen.

Ein weiterer Aspekt ist der emotionale Druck. Die Expertin erklärt, dass Stress und das Gefühl ständiger Erwartung die Zeitwahrnehmung zusätzlich verlangsamen können. Die stetige Flut an Spekulationen und Diskussionen in der Community könnte also das Empfinden einer endlosen Wartezeit verstärken.

Kurze Pause vom Newsfeed

Allerdings waren andere auf Reddit skeptisch, ob stealthynavigator den Vorsatz einhalten würde. Ein*e Nutzer*in namens syoaiya kommentierte trocken: „Wir sehen uns morgen.“ Und tatsächlich: Bereits wenige Stunden später meldete sich stealthynavigator wieder zurück und schrieb: „Ich bin bereits zurück.“

Doch die Wartezeit nähert sich womöglich ohnehin bald dem Ende. Laut einer neuen Theorie könnte der nächste Trailer zu GTA 6 bereits im April erscheinen. Ob die Community diese letzte Phase durch Nachrichtensperren verkürzt oder sich weiterhin mit Spekulationen die Zeit vertreibt – die Vorfreude auf Neuigkeiten bleibt ungebrochen.

Quellen: Reddit/ stealthynavigator, Reddit/ syoaiya, Technische Universität Chemnitz

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.