Was kostet die Switch 2? Das sagt Nintendo jetzt selbst zum Preis der neuen Konsole

Die Nintendo Switch 2 rückt in greifbare Nähe – zumindest, was ihren Release in diesem Jahr betrifft. Doch wird die neue Konsolengeneration überhaupt erschwinglich für ihre wartende Spielerschaft?

Das will nun das Unternehmen selbst etwas besser beleuchten und verrät, dass man verschiedene Faktoren bei der Preisgestaltung der Switch 2 berücksichtigen will. So sei man sich auch den Erwartungen seiner potentiellen Kundschaft durchaus bewusst.

Nintendo Switch 2: Konzern äußert sich zum Preis der neuen Konsole

So kommt es, dass man den japanischen Präsidenten der Spieleschmiede, Shuntaro Furukawa, im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen seines Unternehmens ganz unverblümt nach dem Preis für die Nintendo Switch 2 gefragt hat. Einen solchen nannte er selbstredend nicht, dafür hingegen die verschiedenen Faktoren, die sich im letztendlichen Preis niederschlagen würden.

Passend dazu: Nintendo Switch 2 – Jetzt ist auch der Releasetermin geleakt

Dazu zähle beispielsweise die höhere Inflationsrate Japans, genauso würden die Wechselkurse eine Rolle spielen (via VGC). Sowohl erstere als auch der Kurs für den Tausch gegen internationale Währungen habe sich seit dem Release der ersten Switch in 2017 maßgeblich verändert.

Dennoch gebe man Acht darauf, dass die Nintendo Switch 2 erschwinglich bleibt – ganz so wie es die Spielerschaft von ihr zu erwarten scheint. Wie sich dies genau äußern soll, verriet Furukawa aber nicht. Lediglich, dass man nicht damit plane, den Preis der ursprünglichen Switch anzupassen, stehe fest.

Wie hoch der Preis für die Switch 2 am Ende also ausfällt, bleibt weiterhin ein Mysterium. Hoffnung macht, dass es sich aufgrund der jüngsten Aussagen wohl weniger wahrscheinlich um einen gewaltigen Sprung nach oben handeln dürfte. Ein Leak will bereits jetzt vom höheren Preis der Nintendo Switch 2 wissen und nennt konkretere Zahlen.

Quellen: VGC