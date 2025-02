Wer Horror-Spiele wie Resident Evil mag, kann jetzt eines geschenkt bekommen

Wer Horror-Spiele mag, muss trotzt Informationsdürre zu Resident Evil 9 nicht auf dem sprichwörtlichen Trockenen sitzen. Ein Beispiel dafür, wie auch kleinere Survival-Horror-Spiele für spannende Stunden vor dem Monitor sorgen können, ist Dead of Darkness. Das charmant pixelige Indie-Spiel von Retrofiction Games hat zwar bislang gerade mal 70 Rezensionen auf Steam vorzuweisen – die fallen dafür insgesamt „sehr positiv“ aus.

Mit etwas mehr als 15 Euro ist dieses Horror-Spiel im Retro-Look vergleichsweise preisgünstig. Wer keinen einzigen Euro und Cent auf die gedachte Ladentheke legen möchte, hat jetzt noch für kurze Zeit die Möglichkeit, Dead Darkness ganz kostenlos abzustauben.

Horror-Spiel Dead of Darkness kostenlos einsacken

Anlass für diese Kostenlos-Aktion ist eine Verlosung, die über den offiziellen Twitter-Account von Dead of Darkness ausgerufen wurde. Konkreter: Die Macher*innen verlosen drei Keys für Steam. Mitmachen könnt ihr noch bis einschließlich zum 21. Februar – also bis zum Freitag dieser Woche. Die Verlosung endet am selben Tag um 14 Uhr deutscher Zeit.

Um mitzumachen, müsst ihr drei Schritte unternehmen. Erstens: Dem Twitter-Account @deadofdarkness folgen. Zweitens: Die Ankündigung zur Verlosung auf Twitter reposten. Und drittens: Eine*n Freund*in markieren, die oder der sich ebenfalls für Dead of Darkness interessieren könnte. Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde das entsprechende Twitter-Posting immerhin bereits 85-mal geteilt, über 70 Spieler*innen hinterließen in der Kommentarspalte viel Fan-Liebe.

Lesetipp: Resident Evil-Fans kommen an diesen beiden Survival-Horror-Spiele kaum drumherum

Davon zeugen Wortmeldungen wie „2D-Survival-Horror von hoher Güteklasse“ oder „Ein Pixelart-Resident Evil“. Aber egal, ob ihr euch hinterher unter den drei glücklichen Gewinner*innen wähnt, oder doch zum Kauf durchringt: mit dem Horror-Spiel Dead of Darkness bekommt ihr Survival-Horror-Kost mit charmantem Pixelbrei serviert.

Darum geht’s auf der erzählerischen Ebene kurz und knapp zusammengefasst: Als Privatdetektiv Miles Windham verschlägt es euch auf die mysteriöse Insel Velvet Island, wo ihr gegen Kreaturen antretet, die direkt dem Geist eines H.P. Lovecraft entsprungen sein könnten.

Weitere Horror-Spiele, die ihr unbedingt entdecken müsst

Für Freund*innen des gepflegten Survival Horrors gibt’s übrigens noch deutlich mehr zu entdecken, um die Wartezeit bis zu einem Resident Evil 9 spielerisch sinnvoll zu verkürzen. Etwa Them and Us von Tendogames, ein nicht minder von Capcoms Horror-Blockbustern inspirierter Titel, der euch die Wahl zwischen „Fixed Camera“ und „Over the Shoulder lässt“.

Oder ein ganz besonderes Horror-Kleinod wie Heartworm. Eine Mixtur aus Silent Hill und den allerersten Alone in the Dark-Spielen, die uns wirklich eiskalt erwischt hat – im besten Wortsinn.

Quellen: Twitter / @deadofdarkness, @TheKingofGuam, @SchaFelRep, Steam / Retrofiction Games