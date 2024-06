Wholesome Direct: 7 spannende Highlights für Cozy Game-Fans

Die Wholesome Direct ist auch in diesem Jahr wieder mit einer exzellenten Auswahl an bezaubernden Indie-Spielen ausgestattet und will diese selbstverständlich nicht für sich behalten. Über 70 Titel haben die Beteiligten zusammengestellt, welche vor allem den Appetit von Fans des Cozy Game-Genres anregen dürften.

Welche davon in der Vorstellung besonders glänzen konnten und unserer Meinung nach extra gemütlich aussehen, wollen wir euch in diesem Artikel verraten.

Fruitbus

Vergesst den Eiswagen, der Fruchtbus zieht ab demnächst durch die Straßen! Und hinterm Steuer werdet ihr sitzen, bereit, eure Fruchtkreationen mit der Welt zu teilen. Um erfolgreich ins Geschäft einzusteigen, müsst ihr euch auf die Suche nach frischen Zutaten begeben und daraus ein Menü zaubern, dass die Kundschaft in emotionale Ausbrüche versetzt. Los tuckern könnt ihr mit eurem eigenen Fruitbus im Oktober 2024 auf Steam und nicht näher definierten Konsolen. Die Demo zum Cozy Game gibt es schon jetzt zum Ausprobieren.

Critter Cafe

Es ist ein Café und ein Tierschutzzentrum zugleich: Euer Critter Café. Hier schafft ihr einen Zufluchtsort für in Not geratene, magische Kreaturen und bewirtet gleichzeitig ganz klassisch einkehrende Besucher*innen. Um verirrte Tierchen zu finden, müsst ihr durch mysteriöse Portale schreiten und sie an entfernten Orten aufspüren. Damit sich alle in eurem Etablissement wohlfühlen, ist natürlich auch euer kreativer Geist gefragt. Eröffnen dürft ihr zu einem noch unbekannten Datum über Steam oder auf der Switch.

Fantastic Haven

Auch in der Bau- und Management-Simulation Fantastic Haven suchen bedrohte Kreaturen eine geschützte Unterkunft und zählen dabei auf eure Unterstützung. Als Antwort auf ihre Hilferufe schafft ihr eine sichere Umgebung für die magischen Wesen, in der sie ihre Kräfte sammeln können.

Um ihr Wohlergehen auch langfristig zu garantieren, müsst ihr die Bevölkerung dazu bringen, Frieden mit der Fauna zu schließen und fortan im Einklang mit der Natur zu leben. Ist eure Mission erfolgreich, kann Magie in die Welt zurückkehren. Aber erst ist Warten angesagt, und zwar bis zum 3. Quartal 2024, wenn Fantastic Haven für den PC erscheint. Den Prolog findet ihr schon jetzt zum kostenlosen Antesten.

Sally

Ein fliegendes Schiff sticht in See… ähm, Luft! Im Spiel Sally seid ihr Teil einer Gemeinschaft, die ein riesiges Fluggerät bewohnt und dort eine eigene Infrastruktur aufgebaut hat. Hinter dem Steuer stehen zwei fürsorgliche Omis, die ihre Besatzung aus Kindern durch die Weiten des Himmels navigieren.

Euer Alltag füllt sich unter anderem mit Zwischenstopps auf unerforschten Inseln, Tierpflege, Kochen und Werkeln. Welche Rolle ihr auf der Sally einnehmt und wer dort zu euren Freund*innen zählt, bleibt euch überlassen. Bis zum 4. Quartal 2025 liegt das Schiff noch im Steam-Hafen, ihr findet allerdings schon eine Demo im Shop vor.

Afterlove EP

Afterlove EP entführt euch nach Jakarta, um euch eine Geschichte von Liebe und Trauer zu erzählen. In der Rolle des jungen Rama, der den Tod seiner Freundin verarbeiten muss, durchstreift ihr die Stadt auf der Suche nach eurem Platz in der Welt. Ein Monat bleibt Zeit, um sich zu sortieren und bis zum kritischen Auftritt der eigenen Band wieder einen klaren Kopf vorweisen zu können.

Diese Zeit wird in einer Mischung aus Visual Novel, narrativem Adventure und Rhythmus-Spiel dargestellt und formt sich auf Grundlage eurer Entscheidungen. Afterlove EP erscheint im 3. Quartal 2024 auf PC, Switch, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Eine Demo-Version gibt es schon jetzt zum Runterladen.

On Your Tail

Borgo Marina, der Schauplatz von On Your Tail, ist eine strahlende Küstenstadt und damit das perfekte Urlaubsziel von Detektivin Diana. Leider scheint auch in der wohlverdienten Freizeit die Arbeit nicht zu ruhen und so wechseln sich Erholung und Ermittlung ab. Am gleichen Tag könnt ihr hier also lokale Gerichte kochen, Angeln und die Umgebung genießen, aber auch Hinweise sammeln und Befragungen durchführen. Wann dieser Tag kommt, ist bisher nicht bekannt, er wird sich aber noch in 2024 für PC-Nutzer*innen ereignen. Eine Demo existiert bereits.

Petit Island

Euer Opa hat in seiner Jugend eine Menge Abenteuer auf einer idyllischen Insel erlebt und nun begebt ihr euch auf die Spuren seiner verschwimmenden Vergangenheit – so lautet die Prämisse von Petit Island. Als neugierige Katze erkundet ihr die tropische Landschaft, immer bereit ein unvergessliches Foto zu schießen, dass Opa auf die Sprünge helfen wird. Dabei begegnet ihr einzigartigen Charakteren und macht aus Fremden Freund*innen. Ein Anreisetag ist noch ungewiss, es soll aber in 2024 auf PC, Switch, PS5 und Xbox Series X|S losgehen.

Noch mehr Cozy Games!

Denkt daran, dass es sich hierbei nur um eine kleine Auswahl der vielen Titel handelt, die während der Wholesome Direct vorgestellt wurden. Eine Menge weitere vielversprechende Games mussten hier unerwähnt bleiben, ihr findet das gesamte Repertoire jedoch auf der Webseite von Wholesome Games. Außerhalb davon wurde kürzlich auch ein weiteres spannendes Cozy Game im Stil von Stardew Valley und Studio Ghibli vorgestellt, nämlich Hotel Galactic.

