Wer Assassin’s Creed Black Flag liebt und Monkey Island spielt, sollte jetzt unbedingt hier kostenlos reinspielen

Ihr steht auf Piratenabenteuer, könnt aber mit entschleunigten Point-and-Click-Adventures wie Monkey Island nichts anfangen? Dann schippert mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Assassin’s Creed 4: Black Flag in eurer Steam-Bibliothek – oder einer anderen Vertriebsplattform. Was uns näher zu einem ganz anderen, ganz neuen Action-Rollenspiel bringt.

Dermaßen beliebt ist eben genanntes Assassin’s Creed-Spiel, dass sogar ein Remake in der Mache sein soll. Doch bis es so weit ist, fahren alle Möchtegernpirat*innen mit der jetzt eingelaufenen Demo zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Haiwaii in die Steam-Bibliothek ein.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – spielbare Demo zum Action-Rollenspiel

Die spielbare Demo zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wartet jetzt darauf, von euch aus Valves Vertriebsplattform herausgefischt zu werden. Konsoleros gehen im PlayStation Store oder Xbox Store auf Beutefang. Unabhängig von der Plattform eures Vertrauens versetzt euch die Demo in die Rolle eines ehemaligen Yakuza und Piratenkapitäns nach Honolulu – genauer: in ein Verbrecherparadies. Dort liefern sich „Piraten zum Spaß tödliche Seeschlachten“, wie es in der Beschreibung heißt.

Dieser Veröffentlichungstrailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii würde Captain Jack Sparrow gefallen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und weil das hier Like A Dragon und keine Affeninsel ist, gibt’s spielerisch statt Beleidigungsarmdrücken und Grog-Automaten Echtzeit-Seeschlachten mit Maschinengewehren und epische Degengefechte – so zumindest steht es in der Demo-Beschreibung nachzulesen. Auf Steam konnte diese am 13. Februar veröffentlichte Testversion zum Zeitpunkt dieser Meldung 400 Rezensionen versammeln. Jene fielen insgesamt „sehr positiv“ aus. Auch die Vollversion von Pirate Yakuza in Hawaii steht nebenbei bemerkt kurz bevor.

Auch lesenswert: Action-Adventures 2025: 15 Spiele, die im neuen Jahr PC, PS5, Switch & Xbox erobern

Der Release bricht bereits am 20. Februar über uns herein. Also an diesem Donnerstag der achten Kalenderwoche 2025. Für die Uneingeweihten unter euch: „Like A Dragon“, früher auch bekannt als „Yakuza“, ist eine seit dem Jahre 2005 existierende Reihe von Abenteuerspielen, in denen es euch als Spieler*in regelmäßig in die japanische Unterwelt verschlägt. Die Reihe aus dem Hause Sega präsentiert sich häufig als Mixtur aus ernsthafter Handlung mit absurdem Humor. Unterfüttert wird die Haupthandlung in den Like A Dragon-Spielen gerne mit kurzweiligeren Neben-Quests oder auch Minispielen.

Der neunte Hauptteil mit dem Untertitel Infinite Wealth konnte in unserem Test seinerzeit eine vernünftige Wertung einsacken – trotz eher „langatmigen Grind- und Filler-Passagen“. Apropos spielerisch wertvolle Piraterie: Vor 27 Jahren begeisterte uns dieses LucasArts-Adventure – jetzt eine beeindruckende Fan-Fortsetzung.

Quellen: Steam, PlayStation Store, Xbox Store, YouTube / @SEGA_West