Wie Bridgerton als Sims-Spiel: Neues Cozy Game setzt auf Romantik aus dem 19. Jahrhundert

Rund um das Jahr 1800 standen Teepartys, Drama und soziale Intrigen eine Zeit lang ganz hoch im Kurs – zumindest wenn man diese Ära aus der Perspektive von Geschichten wie Bridgerton oder Stolz und Vorteil betrachtet. Den Aspekt von dynamischem Beziehungsgewirr vor der Industrialisierung will nun ein Cozy Game aufgreifen: Wylde Society.

Die Lebenssimulation mit The Sims-Parallelen schwelgt allerdings nicht nur in der Romantik vergangener Tage, sondern packt eine ordentliche Prise magischer Elemente obendrauf. In der schönen Stadt Fairhaven ist euer Alltag nämlich von Zauberhaftem umwoben.

Wylde Society: Zweites Cozy Game von Dryrock

Studio Dryrock ist keine neue Spieleschmiede auf dem Markt: Mit Wylde Flowers wurde vor etwa zwei Jahren schon das Farming-Sim-Genre angegriffen – und das ziemlich erfolgreich. Äußerst positive Steam-Rezensionen im vierstelligen Bereich könnte sich das Entwicklerteam als Errungenschaft stolz an die Wand nageln. Vielleicht ist dafür aber auch gar keine Zeit mehr, seit die Arbeiten am Nachfolgetitel Wylde Society in den Vordergrund gerückt sind.

Darin soll Ackerbau zwar keine so große Rolle mehr spielen, der optische Stil bleibt jedoch bestehen und auch in Bezug auf die Story bewegt sich Wylde Society nah an Teil eins. Ihr schlüpft nämlich in die Rolle einer Vorfahrin von Tara, der Protagonistin in Wylde Flowers, und erlebt damit als Vivian Wylde eine Art Prequel.

Wylde Society macht euch zur Geister-beschwörenden Gastgeberin

Vivians Lebensinhalt besteht vor allem darin, ihre eigene Pension zu führen und alle ihre Gäste bestens zu unterhalten. Der Schlüssel zum Erfolg ist in diesem Fall das Veranstalten besonderer Events, bei denen die Teilnehmenden in angeregter Gesellschaft aufeinander treffen. Bälle, Soireen und Teepartys sind unter anderem gern im Kalender gesehen.

Steckt ihr genügend Mühe und Aufmerksamkeit in Einladungen, Speiseangebot, Sitzordnung und alle weiteren Details, dürft ihr ein gelungenes Fest genießen. Wenn ihr Glück habt, zünden währenddessen auch eure Verkupplungsversuche, oder ihr dürft beobachten, wie sich Drama entfaltet.

Mystischer geht es bei den Séancen zu, die Vivian regelmäßig abhält, um Geister nach ihren unerfüllten Erledigungen auf der Erde zu fragen. Das ist aber nur eine von ihren vielen Aufgaben als klassische, auf Besen fliegende Hexe. Was noch so auf ihrer To-do-Liste vermerkt ist, erfahrt ihr zum leider bisher unangekündigten Release von Wylde Society.

