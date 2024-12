Neues Horror-Spiel is(s)t wie Dino Crisis – mächtiger Mördersaurier jetzt überraschend enthüllt

Bis sich Scarlett Johansson im Sommer nächsten Jahres in Jurassic World Rebirth an Urzeitechsen heranpirscht, werden noch einige Monate verstreichen. Währenddessen jongliert man bei Capcom mit mehreren namhaften Marken zugleich, von O wie Onimusha bis R wie Resident Evil – wohingegen Dino Crisis wie ausgestorben scheint.

Eine empfehlenswerte Alternative zu Jurassic und Dino Crisis bietet das in Entstehung befindliche Paleophage. An dem Ein-Mann-Unterfangen schraubt gerade der unter seinem Spitznamen bekannte LogDev. Und was er uns vorsetzt, sieht aus, als hätten Dino Crisis und Resident Evil ein Kind gemacht – metaphorisch gesprochen. Jetzt hat der Solo-Developer zum Survival-Horror-Titel einen ganzen Schwung Updates ins Netz geblasen. Darunter beeindruckt insbesondere ein königliches Posting.

Neuer T-Rex für das Survival-Horror-Spiel Paleophage

Klar, wer von Qianzhousaurus, Australovenator oder Deinocheirus noch nie gehört hat, hat entweder sein Paläontologie-Studium abgebrochen, oder noch nie eine Runde Jurassic World Evolution 2 gespielt. Der Tyrannosaurus Rex dürfte aber selbst der hinterletzten Gamer*in bekannt sein. Auch im Survival Horror Paleophage wird die Königin der Tyrannenechsen ihren Auftritt hinlegen. Das stellte mitunter der neueste Beitrag von @LogDev_Dino unter Beweis.

Denn am 14. Dezember schrieb die Person: „Hier ein erster Blick auf das neue T-Rex-Modell für mein kommendes Dinosaurier-Überlebenshorror-Spiel Paleophage.“ Darunter verlinkt drei Screenshots des Raubtiers – die einerseits sehr stimmungsvoll in Licht (und vor allem) Schatten getaucht sind. Andererseits widmet sich die Community durchaus kritisch mit der Abbildung dieses Sauriers aus der Spätkreidezeit. Ein*e Nutzer*in schreibt: „Das neue Modell [des T-Rex] scheint eine Mixtur aus dem Jurassic Park-Design und einem echten T-Rex zu sein“.

Dieselbe Kommentatorin ergänzt zudem: „T-Rex hat mehr nach vorne gerichtete Augen. Der Rest ist definitiv eine Verbesserung [im Vergleich zum vorherigen Modell]. So oder so finde ich es toll, wie sich dieses Spiel weiterentwickelt.“ DevLog selbst hat auf diesen Kommentar reagiert, gelobt, bei der Ausrichtung der Augen nochmal nachzujustieren; mit dem Aussehen des Rex-Kopfes sei er jedoch „ziemlich zufrieden“, plane daher keine grundlegenden Überarbeitungen. Wortmeldungen wie „Ich bin unglaublich aufgeregt“ unterstreichen auch: Der Community gefällt’s.

Wie der Tyrannosaurus aus Peleophage entstanden ist – und weitere Infos

Obige Aussage vonseiten DevLogs deckt sich mit seinem Tweet vom 7. Dezember, bei dem er einige Screenshots zum damals in Entstehung befindlichen 3D-Modell seines Tyrannosaurus Rex geteilt hatte. Schon damals begleitete der Spieleentwickler den noch untexturierten Saurier mit dem Kommentar, dieses Modell solle „das abschließende werden“. Die beiden Twitter-Beiträge wären dann beileibe nicht der einzige T-Rex-Content, mit dem uns LogDev in den letzten Tagen beglückt hat.

Ebenso eine Hauptrolle spielte das nigelnagelneue Rex-Modell in einem stylischen Poster zu Paleophage – mitsamt speziellem Einsatzkommando, Flugreptilien und eben dem weltberühmten Fleischfresser. Seht dazu das Instagram-Posting unten. Falls ihr jetzt von Paleophage angefixt seid: Den Survival Horror in der Geschmacksrichtung Tyrannosaurus Rex könnt ihr längst bei Steam auf eure Wunschliste schubsen.

Als Veröffentlichungsdatum prangt auf Steam zwar noch ein kryptisches „Bald verfügbar“, aber da Capcom momentan anscheinend keine Anstalten macht, Dino Crisis zu reanimieren, warten wir zu gerne auf dieses kleine aber feine (und hoffentlich gefräßige) Paleophage. Dafür gibt’s dann neben Saurier-Superstar T-Rex noch beliebte B-Promi-Dinos: Etwa Spinosaurus, Ceratosaurus und Utahraptor werden laut Beschreibung auf Steam ebenfalls Menschen wegfuttern.

Apropos wegfrühstücken: Den neuesten Trailer zu Paleophage atmet ihr in einem funkelnagelneuen Trailer weg, der die Community mächtig beeindruckt.

Quellen: Twitter / @LogDev_Dino, @leglesslemonda, @alexohireal, Instagram / @logdev_