„Totale Half-Life-Vibes“: Neuer Ego-Shooter vom Serious Sam-Macher auf Steam gesichtet

Ein neues Half-Life-Spiel spielen, das weder von Valve entwickelt wurde noch reines Fan-Projekt ist? Mit dem neuen Ego-Shooter Invariant könnte derlei bald schon Wirklichkeit werden.

Der in einem Science-Fiction-Setting angesiedelte Action-Titel hat zwar noch keinen festen Veröffentlichungstermin, aber Fans von den Abenteuern des Gordon Freeman speziell und Shooter-Freund*innen allgemein sollten sich diese intensive Einzelspieler-Erfahrung trotzdem auf Steam in ihre Wunschliste schubsen. Schließlich dienen die beiden zeitlosen Shooter-Perlen Half-Life und Quake als Vorlage – und auch ein Serious Sam mischt irgendwie mit.

Was für ein Ego-Shooter ist Invariant?

Bereits vor ungefähr einem halben Jahr schrieb einer der mitverantwortlichen Entwickler*innen von Faros Interactive auf Reddit: „Ehemaliger Serious Sam-Entwickler […] hier. Meine Freunde und ich entwickeln Invariant, einen First-Person-Shooter im Retro-Stil – inspiriert von Half-Life und Quake.“ Begleitet von einer Handvoll Screenshots, die ästhetisch stark an das allererste Half-Life erinnern. Auf dem Fuße folgten prompt euphorische Reaktionen wie „Kaufe ich sofort!“, aber was steckt wirklich hinter Invariant?

Erst vor wenigen Wochen wurde der erste Teaser-Trailer auf YouTube hochgeladen – und das Gezeigte erinnert stark an eine gewisse Black Mesa-Forschungseinrichtung, über die Xen-Aliens herfallen.

Binnen nicht mal einer Trailer-Minute stellen die Macher*innen von Invariant klar: Der legendäre Valve-Shooter war die wichtigste Inspirationsquelle, denn das ganze versprüht in der Tat „totale Half-Life-Vibes“, wie eine Person twittert. Das gewählte Szenario der Antarktis erinnert zudem frappierend an das niemals veröffentlichte Half-Life 2: Episode 3, welches bekanntermaßen mit Fan-Projekten wie Half-Life: Interlude aktuell einen zweiten Frühling erlebt. Jedenfalls Invariant ist mittlerweile auf Steam eingeschlagen, lässt sich dort auf eure Wunschliste schubsen.

Ein konkreter Release-Termin steht hingegen, wie gesagt, noch aus. Trotzdem sollten hier Shooter-Freunde mit Vorliebe für intensiv erzählte Storys nicht wegschauen – immerhin lockt eine Mixtur aus Kampf, Rätseln und eben Storytelling. Diese erzählte Geschichte ist dann eben sehr dicht an Half-Life gebaut, wenn es euch als Spieler*in in die Nabla-Forschungsstation verschlägt, wo Wissenschaftler*innen an einer neuen Energiequelle werkeln – bis etwas gewaltig schiefgeht. Half-Life 1, wir hören dir trapsen, oder?

Wann erscheint die spielbare Demo zu Invariant?

Übrigens: In eingangs erwähnter Reddit-Diskussion sprach der Thread-Ersteller davon, man schraube momentan an einer spielbaren Demo – die nach Fertigstellung auf Steam verfügbar gemacht werden soll. Bislang ist diese Test-Version nicht erschienen, bei der Aussicht auf eine solche juckt es uns dennoch ganz arg in den Fingerspitzen. Wer sich stets zu jedweden neuen Entwicklungen zu Invariant auf dem Laufenden halten will: Wieder auf Reddit wurde ein dezidierter, informativer Feed eingerichtet. Wir bleiben gespannt – und packen schon mal den Eispickel fürs arktische Eis ins Reisegepäck.

Apropos frostige Shooter: Project Borealis steckt ein Half-Life 2: Episode 3 in die Unreal Engine 5. Wer will, kann direkt mit der kostenfreien Demo auf Steam zusammen mit Gordon die Brechstange schwingen.

