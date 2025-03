Wie lang ist Split Fiction? Alle Kapitel & Spielzeit in der Übersicht

Split Fiction ist der nächste Koop-Kracher der Hazelight Studios, die bereits mit ihrem Game of the Year im Jahre 2021 – It Takes Two – für herunterfallende Kinnladen gesorgt haben. Schon zuvor sammelte man mit A Way Out Expertise, die sich nun im jüngsten Werk ebenso niederschlagen dürfte.

Bei allen drei Titeln handelt es sich um solche, die vor allem dank ihrer Qualität in Bezug auf Spielmechaniken und Story-Elemente überzeugen, anstatt auf endlos aufgeblähte, offene Welten zu setzen. Dennoch stellt sich die Frage: Wie lange dauert es eigentlich, Split Fiction durchzuspielen? Ob ihr den Titel mitsamt aller Kapitel an einem Wochenende mit euren Liebsten packt, verraten wir euch im Folgenden.

Split Fiction: Länge der Kampagne & aller Sidestories aufgeschlüsselt

Konzentriert ihr euch ausschließlich auf die Hauptgeschichte, die euch der gefeierte Genre-Mix aus Sci-Fi und Fantasy bietet, benötigt ihr in etwa zehn bis zwölf Stunden (via Gamespot), um Split Fiction durchzuspielen. Klar, wollt ihr ganz nebenbei noch ein paar der spannenden Sidestories erledigen, kommt noch einmal gehörig Spielzeit obendrauf.

Dies empfehlen wir euch im Übrigen durchaus, immerhin lohnt es sich, das auch von uns im Test gefeierte Meisterwerk Split Fiction in vollem Umfang zu genießen. Die Nebengeschichten holen alles aus dem Koop-Kracher heraus und verleihen der Charakterentwicklung der beiden Heldinnen, Zoe und Mio, noch etwas mehr Tiefe, während sie wichtigen Kontext zu ihrer Vergangenheit liefern.

Passend dazu: Was ihr alles zu Split Fiction wissen müsst, erfahrt ihr hier

Entscheidet ihr euch, den Titel komplett durchzuspielen und alle Erfolge einzustreichen, könnt ihr rund 16 Stunden dafür an Zeit einplanen.

Die komplette Kapitelübersicht

Alle 74 Level von Split Fiction, die in acht Kapitel und zusätzliche Nebengeschichten aufgeteilt sind, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht noch einmal zusammengefasst. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, sollte lieber einen Bogen um die nachstehende Liste machen:

Rader-Publishing

Freiheitskämpferinnen

Tapfere Ritterinnen

Rache in Neonfarben

Berufsverkehr

Leg Techno auf

Hallo, Mr. Hammer

Straßen im Neonlicht

Parkhaus

Das Fluchtauto

Großstadtleben

Auf den Kopf gestellte Stadt

Gravity Bike

Entlang des Wolkenkratzers

Chefin des Verbrechersyndikats

Hoffnung auf den Frühling

Die Unterlande

Fürst Immergrün

Herz des Waldes

Mutter Erde

Stabschrecke des Verderbens

Alberne Affen

Tango zu dritt

Hallen aus Eis

Der Eiskönig

Letzte Morgenröte

Das Landungsschiff

Infiltration

Waffen-Upgrade

Giftmischer

Fabrikeingang

Fabrikgelände

Testkammer

Laufen und Ballern

Der Aufseher

Fliegende Revolverheldinnen

Die Flucht

System-Ausfallschutz-Modus

Aufstieg des Drachenreichs

Ein gewundener Pfad

Wassertempel

Drachenreiter, vereinigt euch!

Der Drachentöter

Tempel der Künste

Drachenseelen

Schatztempel

Königlicher Palast

Schatzverräter

Macht der Drachen

Ins Auge des Sturms

Der Zorn des Megalithen

Isolation

Gefängnisschiff

Nützliche Drohnen

In den Kaninchenbau

Bewässerungsanlage

Gefängnishof

Flipper-Schloss

Hinrichtungsarena

Abfalldepot

Zellenblöcke

Hochsicherheitstrakt

Die Gefangene

Die Höhle

Ein unheilvolles Willkommen

Mosaik der Erinnerungen

Geisterstadt

Licht im Dunkeln

Von Geistern geführt

Die Hydra

Getrennt

Getrennt

Eine herzliche Begrüßung

Von Angesicht zu Angesicht

Welten voneinander entfernt

Querschnitt

Um einen Gott zu stürzen

Eine neue Perspektive

Über den Tellerrand hinaus

Finaler Showdown

Wie es hingegen um die Systemanforderungen und die Steam Deck-Kompatibilität von Split Fiction steht, verraten wir euch an anderer Stelle. Und: So schaffte es der It Takes Two-Nachfolger, EAs 13 Jahre alten Fluch zu brechen.

Quellen: Gamespot